Taylor Swift, The Weekend... Ces artistes vont disparaître de TikTok

La major Universal Music annonce le retrait de son catalogue du réseau social TikTok.

Quand deux géants se heurtent, les conséquences sont lourdes : Universal Music Group, major mondiale de l'industrie musicale, a annoncé mardi 30 janvier le retrait de l'intégralité de son catalogue du réseau social TikTok. En cause ? L'échec des négociations autour de plusieurs questions, notamment celle de la rémunération des artistes par la plateforme. Le précédent contrat entre les deux protagoniste prend fin ce mercredi.

Dans une lettre ouverte relayée par l'AFP, Universal Music accuse TikTok de vouloir "construire une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique." Des déclarations jugées fausses par le réseau social préféré des jeunes, qui estime son côté qu'Universal a "choisi de se détourner du soutien puissant d'une plate-forme qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs et qui sert de véhicule de promotion et de découverte gratuit pour leurs talents."

Universal reçoit, comme de toutes les plateformes jouant son catalogue et comme tous les labels de musique, des redevances, accusant TikTok de proposer "un taux qui n'est qu'une fraction du taux payé par les principales plateformes dans une situation similaire." La major ajoute : "Aujourd'hui, pour montrer à quel point TikTok rémunère peu les artistes et les auteurs-compositeurs, malgré sa base d'utilisateurs massive et croissante, ses revenus publicitaires en augmentation rapide et sa dépendance croissante à l'égard du contenu musical, TikTok ne représente qu'environ 1 % de nos revenus totaux."

En 2022, le réseau social chinois revendiquait 1,7 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 150 millions en Europe pour un chiffre d'affaire estimé à 9,4 milliards de dollars cette année-là. Sauf accord de dernière minute entre TikTok et Universal et en raison de la fin de leur contrat ce mercredi, les utilisateurs du réseau social ne pourront plus se déhancher en vidéo sur Taylor Swift, The Weeknd, Kendrick Lamar, Eminem, Bad Bunny, Rosalía, Drake, SZA, Justin Bieber, Adele, Billie Eilish, Ariana Grande ou bien Lady Gaga.