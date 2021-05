Chanson de l'Euro 2021 : écoutez "Ecris mon nom en bleu" de Youssoupha

CHANSON EUO 2021. Le rappeur Youssoupha a dévoilé la chanson "Ecris mon nom en bleu", l'hymne de l'équipe de France de football pour l'Euro 2021.

"Put*** comment c'est bon d'annoncer cette liste-là", s'est enthousiasmé Youssoupha sur Twitter, après la révélation par la Fédération française de football, sur le compte de l'équipe de France de football, mercredi 19 mai 2021 de la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2021, qui débute le 11 juin prochain. Avec cette liste, l'hymne des Bleus pour ce championnat : Ecris mon nom en bleu, signé Youssoupha, sorti accompagné de son clip.

Une chanson engagée pour la mixité, dans laquelle Youssoupha chante "Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens. C'est jour de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France."

Après Johnny Hallyday ou Herbert Léonard, c'est donc Youssoupha qui accompagnera les Bleus durant l'Euro 2021 avec sa chanson Ecris mon nom en bleu, dont le clip a été dévoilé mercredi 19 mai 2021. Dans la vidéo, on découvre les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la compétition européenne, en dessins, le maillot bleu à deux étoiles sur le cœur.

Dans le texte de sa chanson Ecris mon nom en bleu, le rappeur Youssoupha, d'origine congolaise, a mis à l'honneur la mixité sociale et la tolérance. "Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers. Personne va s'écarter le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens. C'est jour de chance", chante notamment l'artiste de 41 ans, qui souligne un "mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France" ou les "millions de supporters" qui soutiendront les Bleus le mois prochain.