VIDEO. Céline Dion : revivez son interprétation de l'hymne à l'amour

Céline Dion a bel et bien chanté, en haut de la Tour Eiffel, ce vendredi, à la toute fin d'une cérémonie d'ouverture des JO grandiose. Revivez l'Hymne à l'amour en vidéo.

Céline Dion aura donc bel et bien chanté. A l'issue d'une longue et émouvante cérémonie d'ouverture des JO 2024, à Paris ce vendredi soir, la diva québécoise est apparue en haut de la Tour Eiffel d'où elle a interprété d'Hymne à l'Amour d'Edith Piaf. La fin en apothéose d'un spectacle qui aura vu défiler des milliers d'athlètes sur de nombreuses embarcations sur la Seine (et sous la pluie) et un nombre incalculable de scénographies spectaculaires avant le protocole. Celui-ci s'est achevé par l'allumage de la vasque olympique par Teddy Riner et Marie-José Pérec, en duo, entourés d'une dizaine d'athlètes et athlètes paralympiques français, au Jardin des Tuileries. La vasque a décollé d'une montgolfière et restera suspendue au-dessus de la capitale pendant toute la quinzaine olympique.

C'est à cet instant superbe, surplombant la capitale, que Céline Dion est apparue, en haut de la Tour Eiffel. Sa première prestation en public depuis ses graves problèmes de santé en 2020. Auparavant, Lady Gaga, en bustier noir et plumes roses avait entonné Mon truc en plumes, titre emblématique du music-hall français, au début de la cérémonie. Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, lui a succédé, toute de plumes d'or vêtue, pour un medley de ses tubes Pookie et Djadja et d'un standard de Charles Aznavour, For me Formidable. La nuit tombée, la chanteuse française Juliette Armanet prenait le relais avec Imagine de John Lennon, chanté sur la Seine sur une barge, accompagnée de Sofiane Pamart sur un piano en feu.

Autres moments forts : Gojira, groupe de metal français à l'aura internationale, s'est associé à la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti pour interpréter Ah ! Ca ira, chant révolutionnaire français, avec aussi une Marie-Antoinette à la tête coupée. Le directeur artistique Thomas Jolly avait promis des tableaux qui racontent un pays riche de sa "diversité", "inclusif", "non pas une France mais plusieurs France", célébrant "le monde entier réuni".