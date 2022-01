Concerts et Covid : vers la levée des restrictions en France ?

CONCERTS. Face à la vague de Covid-19 et à la déferlante du variant Omicron, les concerts debout ont été interdits jusqu'au 24 janvier.

Va-t-on bientôt pouvoir retourner en concert, debout et sans jauge ? Ce jeudi 20 janvier 2022, à l'issue d'un nouveau Conseil de défense, le gouvernement doit présenter le calendrier d'allègement des mesures prises pour tenter d'endiguer la vague de Covid-19 et du variant Omicron. Les concerts debout ont été interdits à compter du lundi 3 janvier 2022, seuls les concerts avec un public assis et une jauge réduite pouvant avoir lieu. Des mesures qui devaient initialement prendre fin ce lundi 24 janvier. Nul doute que le calendrier gouvernemental d'allègement des mesures changera cette date.

Lundi 27 décembre dernier, Jean Castex annonçait que le nombre maximal de spectateurs autorisés pour les événements sportifs et culturels, donc les concerts, était fixé à 2 000 personnes en intérieur et 5 000 en extérieur. Une mesure qui devait s'appliquer sur trois semaines, à compter du 3 janvier. Ces annonces du Premier ministre avaient eu pour conséquence le report ou l'annulation de plusieurs concerts, notamment dans les Zéniths, qui dépassent les 2 000 places. En France, 150 salles étaient concernées.