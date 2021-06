Concerts, festivals et Covid-19 : ce qui est autorisé, ce qui reste interdit

CONCERTS. En France, la dernière étape du déconfinement autorise la reprise des concerts, à certaines conditions.

Peu à peu, la vie reprend un court (presque) normal en France, quinze mois après l'interdiction des concerts et événements de grande ampleur pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Dans la dernière étape du déconfinement, le gouvernement autorise de nouveau la tenue des concerts et festivals debout, à compter du 30 juin, soit un mois après le concert test d'Indochine à l'Accor Arena de Paris, qui devait faire office de test grandeur nature.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Aussi, les concerts, comme les festivals, resteront soumis à une série de restrictions, toujours dans le but d'éviter une reprise du taux d'incidence du Covid-19 et limiter le risque de contamination. Dans un communiqué de presse, disponible sur le site du gouvernement, le protocole dédié aux concerts et festivals debout est détaillé comme suit :