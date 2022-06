Concert du jubilé de la reine Élizabeth II : quels artistes programmés ?

CONCERT DU JUBILE. La reine Elisabeth II célèbrera ses 70 ans de règne avec de nombreux événements, dont un concert événement.

70 ans de règne, ça se fête. Pendant quatre jours, du 2 au 5 juin, le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth célèbrent les 70 ans de règne d'Elizabeth II. Des événements sont organisés dans tout le pays pour fêter cette longévité jamais égalée pour un monarque britannique : du traditionnel défilé militaire, au service religieux à la cathédrale St Paul de Londres, en passant par une course hippique et... un concert géant.

Sont (très) attendus : Elton John, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Craig David, Diana Ross, Hans Zimmer, Andrew Lloyd Webber, Nile Rodgers, Queen + Adam Lambert, Sam Ryder, Rod Stewart, mais aussi Stefflon Don, Celeste, Diversity, Duran Duran, Elbow, George Ezra, Jax Jones, Lin-Manuel Miranda, Mabel, Mica Paris, Mimi Webb, Sigala & Ella Eyre.

A loccasion du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II, retrouvez en direct et en clair sur la TNT (canal 41) un concert exceptionnel, en présence de la famille royale et avec les plus grandes stars internationales, ce samedi à 21.00 ! pic.twitter.com/Iu7sMJUBgk — Paris Première (@ParisPremiere) June 1, 2022

Où regarder le concert du jubilé de la reine Elizabeth II ?

Le show, baptisé Platinum Party at the Palace, qui se jouera devant 22 000 spectateurs (dont la famille royale) et sera retransmis à la télévision. Outre-Manche, le concert de 2h30 sera diffusé sur la BBC, quand en France, il faudra allumer Paris Première. Le Platinum Party at the Palace était initialement programmé sur M6, mais le sera finalement sur la chaîne TNT (canal 41) du groupe, samedi 4 juin dès 21 heures.