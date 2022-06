"Fête de la musique 2022 à Paris : le retour de la légèreté"

FETE DE LA MUSIQUE. Pour le quarantième anniversaire de la Fête de la musique, Paris a vibré une bonne partie de la nuit pour ce 21 juin !

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 10h19] Voilà deux ans que Paris n'avait pas connu de telles scène de liesse, dans toutes les rues ou presque de la capitale. Pour fêter les quarante ans de la Fête de la musique, Parisiens et touristes ont répondu présents et assistés, en nombre, aux centaines de concerts prévus ou improvisés sur les quais de scène, les places de Paris, les salles de concerts, ou encore les bars, restaurants et cafés de la ville.

A l'Elysée, qui recevait comme chaque année différents artistes pour un concert géant, Emmanuel Macron a salué le "formidable succès" de la Fête de la musique. "Ca incite à beaucoup de modestie parce qu'il y a peu de choses dans la vie politique, au fond, qui restent 40 ans après encore et qui sont des pratiques populaires", a-t-il déclaré, comme le rapporte l'AFP.

Un événement populaire et gratuit, qui a rassemblé des milliers de personnes partout dans la capitale, après deux ans de Fête de la musique limitée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Ce mardi 21 juin, jusqu'à tard dans la nuit, Paris aura retrouvé toute sa ferveur.

Une Fête de la musique sécurisée

Dans un communiqué de presse diffusé par la Préfecture de police de Paris, quelques heures avant le début des festivités mardi 21 juin 2022 étaient détaillées les mesures du dispositif de sécurisation de l'événement. Ainsi, il était indiqué que "les animations musicales en intérieur et sur les terrasse devaient cesser à 00h30".

La Préfecture de police soulignait alors que le dispositif policier a été renforcé avec la présence sur le territoire parisien de 3 200 policiers, gendarmes et pompiers "dans une mission de sécurisation et d'anti-délinquance". Des forces de police effectivement très présentes dans les rues de Paris. Il était également recommandé d'adopter "un comportement mesuré en toutes circonstances" et de faire attention aux autres et à ses affaires personnelles.