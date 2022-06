Fête de la musique 2022 à Paris : quel programme ?

FETE DE LA MUSIQUE. Pour célébrer les 40 ans de la Fête de la musique, à Paris, de nombreux concerts sont organisés. Voici notre sélection.

La Fête de la musique a quarante ans ! Rendez-vous incontournable, populaire et gratuit, l'événement, créé par Jack Lang en 1982, revient en 2022, sans mesures sanitaires. De quoi redonner des couleurs à la fête, qui s'apprête à faire vibrer les villes de France et de Navarre, pour célébrer le premier jour de l'été et le jour le plus long de l'année. Et Paris ne dérogera évidemment pas à la fête, avec de nombreux événements prévus ou improvisés dans tous les arrondissements de la capitale.

De la traditionnelle Fête de la musique à l'Elysée à de France Inter à l'Olympia en passant par de nombreux bâtiments de la capitale, mais aussi ses restaurants, bars et salles de concerts... Les amateurs de musique ne risquent pas de s'ennuyer ce mardi 21 juin. Il peut toutefois être difficile de s'y retrouver ! Voici notre sélection des concerts incontournables de la Fête de la musique 2022 :