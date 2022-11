Starmania : la comédie musicale s'installe à la Seine Musicale, les infos

STARMANIA PARIS. La comédie musicale culte est de retour à Paris, à la Seine Musicale, à partir de cet automne 2022.

Johnny Rockfort, Marie-Jeanne, Sadia, Cristal, Ziggy, Zéro Janvier, Stella Spotlight et Roger-Roger sont de retour. La comédie musicale culte Starmania s'installe aux portes de Paris, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, à partir de cet automne 2022. Quarante ans après sa création en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon, l'Opéra rock, futuriste et indémodable a été réinventé par le metteur en scène Thomas Jolly, accompagné du chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui et de Victor le Masne à la direction musicale. Les costumes sont signés Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections femmes de Louis Vuitton.

"Plus qu'une nouvelle version, c'est un retour à l'intention première de Starmania, sa dramaturgie, sa dimension tragique que le public pourra découvrir", font savoir les créateurs du show version 2022, repoussé en raison de la pandémie de Covid-19. Les spectateurs pourront redécouvrir les tubes nés de la comédie musicale Starmania, comme Quand on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Les uns contre les autres et, bien sûr, SOS d'un terrien en détresse.

Les dates de Starmania à Paris

Le spectacle Starmania débute par trois séances d'avant-premières, du 4 au 6 novembre 2022. Le tarif de ces représentations est donc moins élevé. Les dates sont, pour l'heure, programmées jusqu'au 29 janvier 2023.

La billetterie de Starmania

Le prix des billets pour la comédie musicale Starmania, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, varie entre 25,85 euros pour une place en catégorie 4 les soirs de premières (du 4 au 6 décembre) et 29 euros ensuite, à 103 euros en catégorie or.

L'histoire de Starmania

Starmania se déroule à Monopolis, capitale de l'Occident. La ville et ses habitants sont en proie aux terribles Étoiles Noires et à leur leader, Johnny Rockfort, lui-même soumis à la terrible Sadia. De son côté, le fantasque milliardaire Zéro Janvier nourris les espoirs, depuis sa tour dorée, d'instaurer un régime autoritaire et raciste sur l'Occident et Monopolis. Tout en bas de cette tour, Marie-Jeanne sert des cafés à l'Underground Café et rêve d'un monde meilleur en suivant les bulletins d'information de Roger Roger, qui officie sur la chaîne Télé-Capitale.

L'animatrice vedette de cette chaîne, c'est Cristal : elle présente l'émission Starmania, qui propulse de jeunes talents en "stars d'un soir". Un titre dont rêve Ziggy, un jeune disquaire homosexuel qui fait tourner la tête de Marie-Jeanne. Le spectacle, qui se déroule en 1978, met en scène les histoires d'amour et les manipulations de ces personnages.