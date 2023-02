Nouvelle Star : que sont devenus les candidats de M6 ?

NOUVELLE STAR. La Nouvelle Star, dont le premier épisode a été diffusé le 27 mars 2003 sur M6, fête ses vingt ans ce mercredi 15 février 2023.

Vingt ans ! Lancée le 27 mars 2003, Nouvelle Star, sur M6, est devenue, saison après saison, l'un des télé-cochets français les plus cultes. Ce mercredi 15 février 2023, la chaîne célèbre en grande pompe cette vingtième bougie, avec vingt anciens candidats de Nouvelle Star, dans une soirée événement présentée par Karine Lemarchand.

Les quatre jurés cultes de l'émission, Marianne James, André Manoukian, Dove Attia et Manu Katché, autoproclamés Les 4 fantastiques, sont aussi de la partie.

Si certains talents dénichés à Nouvelle Star ont réalisé, depuis leur passage sur M6, une carrière en solo, avec plus ou moins de succès, d'autres candidats ont replongé dans l'anonymat. Certains ont complètement arrêté la chanson, d'autres continuent de se produire de manière très confidentielle ou alterne entre plusieurs métiers.

De Julien Doré à Camélia Jordana, en passant par Amel Bent, Steeve Estatof, Myriam Abel, Christophe Willem, Miss Dominique ou Benjamin Siksou, découvrez ce que sont devenus les candidats les plus emblématiques de Nouvelle Star :

Thierry Amiel - saison 1

S'il n'a pas gagné l'émission, A la recherche de la nouvelle star a permis à Thierry Amiel de se faire connaître. Après la fin du télé-crochet, il rencontre le succès, enchaînant la sortie de plusieurs singles et les premières parties de chanteur comme Hélène Ségara. En 2010, Pascal Obispo le choisit pour incarner le premier rôle dans la comédie musicale Adam et Eve : La Seconde Chance. En 2013, il annonce la préparation d'un nouvel album, Artefact, paru en 2019 et repart en tournée.

Amel Bent - saison 2

Tout le monde se souvient d'Amel Bent et pourtant elle est arrivée troisième lors de la saison 2 de Nouvelle Star. La chanteuse enchaîne alors les albums à succès, les tournées et les apparitions à la télévision. En 2012, elle participe à la troisième saison de Danse avec les Stars et accède à la finale avant la sortie de son cinquième album. En 2015, elle épouse Patrick Antonelli avec qui elle a eu deux filles, la dernière étant née il y a quelques semaines. En 2018, elle reviendra dans un télé-crochet, cette fois ci sur TF1 puisqu'elle sera l'un des coachs de la cinquième saison de The Voice Kids. En 2020, Amel Bent devient coach dans The Voice, puis sort un septième album, Vivante.

Steeve Estatof - saison 2

En 2004, Steeve Estatof remporte la deuxième saison de Nouvelle Star face à Amel Bent et Julien Laurence. Ses deux premiers albums sortis en 2004 et en 2008 sont des véritables succès. Depuis, malgré la sortie d'un troisième album le chanteur se fait plus discret, mais a continué dans la musique en se produisant fréquemment sur scène avec ses musiciens. En 2021, il sort l'album Time Machine. En parallèle, Steeve Estatof est professeur de chant dans une école près de Lyon.

Myriam Abel - saison 3

En 2005, c'est Myriam Abel qui remporte Nouvelle Star. Elle tente alors de sortir un album, mais à cause de problème juridique, cela prend du retard. Même si elle rencontre le succès, elle est vite oubliée par le public. En 2010, après la sortie d'un deuxième album, elle intègre le casting de l'émission de télé réalité Les Anges. Sa participation à trois saisons lui permet de sortir de nouveaux albums sans vraiment revenir sur le devant de la scène. En 2017, elle a fait parler d'elle s'exprimant sur la nouvelle saison de Nouvelle Star sur le plateau de Jean-Marc Morandini : "Je suis très sceptique. À mon époque, ça me faisait rêver... Mais là, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on ne passe plus à la télé qu'on ne chante pas, Shy'm ne vend plus de disques, donc elle est obligée d'être animatrice". En 2020, elle intègre les Club Med Talents au Clubmed de Val d'Isère.

Roland Karl - saison 3

En 2005, Roland Karl se hisse jusqu'en demi-finale de Nouvelle star saison 3, remportée par Myriam Abel. Depuis son passage sur M6, l'artiste a ouvert un cabaret à Reims, sont il est directeur artistique. Après un premier projet baptisé Autour de la guitare, il s'invite en première partie d'artistes comme Bonnie Tyler, Axel Bauer ou Patricia Kaas et collabore avec d'autres comme Lara Fabian ou Olivier Schultess. Il intègre finalement l'AICOM (Académie International de Comédie Musicale), à Paris, et monte sur scène dans le spectacle Madiba, hommage à Nelson Mandela, en 2016. Roland Karl participe également aux tournées asiatiques de comédies musicales comme Les Misérables ou Roméo et Juliette.

Christophe Willem - saison 4

Christophe Willem, surnommé toute sa saison La Tortue, a remporté la quatrième saison de Nouvelle Star. Après la sortie d'un single avec d'autres candidats de l'émission il débute sa carrière en solo. Il sort alors plusieurs titres et albums au fil des années qui seront plus ou moins populaires et enchaîne les tournées. Le 29 septembre 2017, il a sorti son album intitulé Rio, suivi de Panorama, paru en 2022. Côté télévision, Christophe Willem est apparu dans plusieurs émissions comme à l'Eurovision en 2018 ou The Voice Belgique en 2021.

Miss Dominique - saison 4

Finaliste face à Christophe Willem, Miss Dominique a marqué la quatrième saison de Nouvelle Star grâce à sa voix et son charisme. Son premier album Une femme battante est un véritable succès, mais en 2007, son soutien public à Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle va mettre un frein à sa carrière. En 2010, elle participe à l'émission La Ferme Célébrités où elle révèle qu'elle a perdu 70 kilos en deux ans. Depuis, même si elle avait annoncé la sortie d'un troisième album en 2011, elle continue à vivre de la musique mais en participant à quelques galas et concerts comme avant sa participation à Nouvelle Star.

Cindy Santos - saison 4

Cindy Santos s'est illustrée lors de la quatrième saison de Nouvelle Star, diffusée en 2006. La jeune femme se hisse jusqu'en demi-finale de l'émission, remportée cette année-là par Christophe Willem. Après son passage sur M6, elle refuse finalement de signer un contrat en maison de disque et se lance à la télévision, avec notamment une apparition dans la série Heidi. En 2011, elle publie un premier disque, Follow the Tempo et joue dans la comédie musicale Bonnie & Clyde. Un deuxième disque paraît la même année, avant que Cindy Santos ne devienne chanteuse dans un groupe nommé Guarana Goal. Mais finalement, c'est loin de la musique que l'artiste a continué sa carrière, puisqu'elle est redevenue soignante à domicile.

Bruno Moneroe - saison 4

C'est en 2006 que Bruno Moneroe se fait connaître du grand public, en participant à la saison 4 de Nouvelle Star, sur M6, remportée par Christophe Willem. Après son passage dans l'émission, le candidat intègre l'émission Les Anges de la télé-réalité, avec pour but, d'enregistrer une chanson aux Etats-Unis. En 2012, il sort un premier morceau, puis un album, L'amour de ma vie, paru en 2018. "La Nouvelle Star a complètement transformé ma vie (...) Ça fait vingt ans que je chante grâce à la Nouvelle Star, c'est mon unique métier", confiait-il dans La grande histoire des jeux tv, sur C8. Sur les réseaux sociaux, Bruno Moneroe annonce la sortie d'un nouveau disque en 2023.

Florian Lesca - saison 4

Finaliste à Baltard lors de la saison 4 de Nouvelle Star en 2006, remportée par Christophe Willem, Florian Lesca a lui aussi tenté de percer dans la musique après son passage dans l'émission de M6. En 2008, il devient coach des candidats du même télé-crochet, mais cette fois, sur D8. Côté musique, Florian Lesca a sorti plusieurs projets, en solo ou avec un groupe nommé Sesh. Mais ces dernières années, l'artiste en herbe a totalement disparu des radars. Jusqu'à sa réapparition, sur la scène de l'émission des vingt ans de Nouvelle Star, diffusée le mercredi 15 février 2023 sur M6, durant laquelle il a retrouvé quelques uns de ses camarades.

Beverly Sonego - saison 4

Révélée dans la saison 4, aux côtés de Christophe Willem, gagnant de cette année, Beverly Sonego s'est elle totalement éloignée d'une carrière musicale. 17 ans après son passage sur M6, elle est désormais cheffe d'entreprise, à la tête de Monogram, une plateforme de seconde main de luxe, portée par les réseaux sociaux. "La mode était une autre de mes passions, alors ayant des doutes sur ma carrière d'artiste je me suis lancée dans l'entrepreneuriat", explique-t-elle à Gala. Côté vie privée, dans le même entretien, elle explique qu'elle est désormais "mariée à l'homme qui partageait déjà [s]a vie à l'époque de Nouvelle Star et maman de quatre enfants !"

Julien Doré - saison 5

Parmi les chanteurs qui ont réussi à profiter de Nouvelle Star, il y a bien sûr Julien Doré. Grâce à sa victoire, le chanteur au ukulélé entame une carrière solo et devient rapidement l'un des artistes français les plus populaires. Depuis sa victoire en 2007, Julien Doré a réalisé une carrière brillante, sorti cinq albums (Ersatz en 2008, Bichon en 2011, Løve en 2013, & en 2016 et Aimée en 2020). De disque en tournée, celui qui avait été dans un premier temps recalé au casting de Nouvelle Star s'est imposé sur la scène musicale française comme l'un des auteur, compositeur et interprète les plus salués de sa génération, avec, entre autres, quatre Victoires de la musique. Côté vie privée, Julien Doré est papa d'un garçon et vit dans les Cévennes.

Pierre Darmon - saison 5

En 2007, Pierre Darmon intègre la cinquième saison de Nouvelle Star, qui sera remportée par Julien Doré. Rapidement, le jeune artiste séduit le jury et se fait remarquer par le public, mais se fait éliminer lors du huitième prime de l'émission, encore diffusée sur M6. Après sa sortie de Nouvelle Star, Pierre Darmon poursuit sa carrière et intègre le casting de l'émission musicale Fa Si La Chanter, sur France 3, en 2010. En 2019, il intègre la troupe d'Alors on danse, le show événement de Chris Marques, en tournée. Depuis, Pierre Darmon continue dans la musique et se produit sur scène.

Julie Mazi - saison 5

Julie Mazi participe à la cinquième saison de Nouvelle Star, en 2007, remportée par un certain Julien Doré. Une fois son aventure terminée sur M6, Julie Mazi n'a pas renoncé à se lancer dans la musique, décroche un contrat chez Warner et écrit ses propres chansons. Finalement, après la pandémie de Covid-19, l'artiste revient sur le devant de la scène sous un nouveau nom, Mazy. En janvier cette année-là, elle dévoile la chanson Oulala, se présentant avec elle à Destination Eurovision, émission destinée à sélectionner le prochain candidat tricolore au concerts de chant européen. Depuis, Mazy continue de persister et de publier des titres, à l'image de Peau, sorti en 2022.

Gaëtane Abrial - saison 5

En 2007, Gaëtane Abrial participe à la cinquième saison de Nouvelle Star et se hisse jusqu'en demi-finale du télé-crochet, remporté cette année-là par Julien Doré. Après M6, elle sort un premier disque en 2008, Cheyenne Song, produit et composé par André Manoukian. La jeune femme enchaîne les concerts et assure les premières parties de l'humoriste Elie Semoun. A partir de 2010, Gaëtane Abrial forme avec Guillaume Farré, son compagnon, le duo The Mellow, renommé en 2015 Bon Air et actif jusqu'en 2020.

Tigane Drammeh - saison 5

Finaliste déçu face à Julien Doré lors de la cinquième saison de Nouvelle Star en 2007, Tigane Drammeh a entamé à sa sortie de l'émission une carrière dans la musique. Son premier disque, Hédonisme, est paru en 2009. Depuis, dans un relatif anonymat, il poursuit sur cette voie. "Je suis toujours dans le domaine musical. Je fais des dates pour des événements privés, des CE, etc. J'ai pour projet de sortir un EP ou quelques titres cette années sur les plateformes", confie-t-il à Gala en 2023 à l'occasion des 20 ans de Nouvelle Star.

Amandine Bourgeois - saison 6

Après sa victoire à Nouvelle Star en 2008, Amandine Bourgeois sort son premier album qui a été plutôt bien accueilli par le public, suivi rapidement d'un deuxième et d'une tournée en France qui sera rapidement annulée faute de ventes de billets. En 2013, elle est choisie pour représenter la France à l'Eurovision, mais n'arrive que 23ème sur 26 candidats. Sa participation lui permet tout de même de sortir un troisième album intitulé Au masculin, mais le public ne sera pas au rendez-vous. En septembre 2016, elle a participé au lancement d'une application de dating et en a profité pour annoncer qu'elle travaillait sur un quatrième album, Omnia, paru en 2018. En janvier 2023, Amandine Bourgeois annonce sur les réseaux sociaux la naissance de son fils, Léon.

Benjamin Siksou - saison 6

Finaliste malheureux de la sixième saison de Nouvelle Star, Benjamin Siksou est tout de même repéré par les maisons de disques et les réalisateurs. Depuis 2007, il jongle entre une carrière d'artiste en sortant fréquemment des singles et une carrière d'acteur. Il a notamment joué dans Largo Winch avec Tomer Sisley et La Vie d'Adèle. Le film musical Toi, moi, les autres où il a le premier rôle masculin au côté de Leila Bekhti lui permet de concilier ses deux passions. En 2017, il a joué dans la mini-série Héroïnes diffusée sur Arte et part en tournée avec son spectacle Au chant du coq. En 2020, il remonte sur scène dans le show musical Les Souliers rouges, puis sort, en 2022, son deuxième album Saxophonia. Côté vie privée, Benjamin Siksou a fait son coming-out homosexuel dans le podcast du même nom, sur Spotify.

Ycare - saison 6

Il est l'un des candidats les plus marquants de la saison 6 de Nouvelle Star : en 2008, Ycare avait finalement été éliminé en quart de finale de l'émission. Depuis, il a lui aussi continué sa carrière dans la musique, avec plus de succès que certains de ses camarades. Il a publié cinq albums et s'est illustré dans plusieurs combats, notamment aux profits du Liban en 2020. Ycare écrit également pour les autres, comme Amel Bent, Garou, Zaz ou Patrick Fiori. En 2022, il publie l'album Des millions d'années.

Thomas Marfisi - saison 6

Candidat malheureux de la sixième saison de Nouvelle Star en 2008, remportée par Amandine Bourgeois, Thomas Marfisi a lui aussi tenté de percer dans la musique après la fin de l'émission de M6. En 2011, il publie plusieurs singles, dont Les filles comme toi. Depuis, Thomas Marfisi semble avoir disparu des radars musicaux.

Cédric O'Heix - saison 6

En 2008, Cédric O'Heix participe à la saison 6 de Nouvelle Star, dont il termine à la troisième place, aux portes de la finale, remportée par Amandine Bourgeois. Après sa sortie de l'émission, il sort un premier album, La Horde, en 2012. Depuis, Cédric O'Heix a initié un projet appelé Douglas Douglas avec un EP sorti en 2017 et fait partie d'un groupe baptisé Outlaw, créé à l'été 2022.

Lucile Luzely - saison 6

Lucile Luzely est éliminée au septième prime de la saison 6 de Nouvelle Star, en 2008. Depuis son passage sur M6, la Lilloise a persisté dans la musique avec la sortie d'un album, Muette, en 2011, puis la création d'un duo électroacoustique baptisé Fizz'me up. Sur les réseaux sociaux, Lucile Luzely poste régulièrement des covers de chansons et ses performances dans divers événements dans la région de Lille.

Camélia Jordana - saison 7

Camélia Jordana a été l'une des candidates phares de la septième saison de Nouvelle Star et l'une des rares artistes à avoir une carrière aboutie. Éliminée aux portes de la finale, l'émission lui a permis d'enregistrer à seulement 16 ans son premier album éponyme Camélia Jordana. Tout en continuant à faire de la musique, l'ancienne candidate de Nouvelle Star entame une carrière à la télévision et au cinéma. En 2012, elle obtient son premier rôle dans La Stratégie de la poussette et depuis enchaîne les rôles dans des films français. Le 22 novembre 2017, elle était à l'affiche avec Daniel Auteil du dernier film d'Yvan Attal, Le Brio. Elle publie ensuite trois albums, Lost en 2018, Facile & Fragile et Sorøre en 2021 et continue sa carrière au cinéma.

Dalé Grenoble - saison 7

Lors de la saison 7 de Nouvelle Star, il était surnommé le Seal français. Mais Dalé a été éliminé à l'issue du septième prime, aux portes de la demi-finale de l'émission, remportée cette année-là par Soan. Après le télé-crochet, il a continué dans la musique et s'est produit sur de petites scènes françaises, entouré de musiciens. En 2020, dix ans après Nouvelle Star, Dalé publie son premier EP. Installé à Lyon, il a également proposé des concerts en live durant le Covid-19, au profit de la fondation Hôpitaux de France.

François Raoult - saison 8

La saison 8 de Nouvelle Star, remportée par Luce, aura fait émerger d'autres jeunes artistes, à l'image de François Raoult, finaliste de l'émission. En 2012, il sort un premier single, Au frais des quatre saisons, avec Elodie Frégé, puis un album, Vent de face. Un deuxième disque sort en 2017, mais la carrière de François Raoult ne décolle pas et plusieurs décès de proches, dont sa productrice Daniele Molko, stoppent ses projets. Depuis, il a quitté Paris et est devenu papa d'une petite Gabrielle, peut-on lire dans les colonnes de Gala. Il est désormais "entrepreneur dans la gastronomie et l'art de la table Japonais" et a ouvert "un lieu de vie et de partage au sud de Nantes."

Ramon Mirabet - saison 8

Révélé dans la saison 8 de Nouvelle Star comme François Raoult, Ramon Mirabet a lui continué sur sa lancée et débuté une carrière musicale à sa sortie de l'émission de M6. Après Nouvelle star, Ramon Mirabet a joué "dans la rue en vendant une démo pendant encore trois ans à Montmartre", pour pouvoir sortir un premier album, explique-t-il à Gala, sorti en Espagne, son pays d'origine. S'il n'a pas percé en France, avec quatre albums parus, il espère toujours revenir dans l'hexagone.