Nommés, date et heure... Ce qu'il faut savoir sur les Grammy Awards 2024

La 66ème cérémonie américaine des Grammy Awards se déroule début février à Los Angeles.

Chaque année, ils récompensent le meilleur de la musique américaine et internationale : la 66ème édition des Grammy Awards se tient ce dimanche 4 février, à Los Angeles. Organisée par la Recording Academy, la soirée récompensera les artistes et les projets qui se sont démarqués en 2023. Cette année, c'est le phénomène R&B SZA qui se hisse en tête des nominations, avec neuf trophées possibles, notamment dans les prestigieuses catégories que sont Enregistrement et chanson de l'année pour le single Kiss Bill, ou Album de l'année pour son disque événement SOS.

Olivia Rodrigo, Taylor Swift ne sont pas en reste avec six nominations chacune, tout comme Miley Cyrus, Billie Eilish, Jon Batiste, Boygenius et Brandy Clark. La chanteuse Taylor Swift, déjà titulaire de trois Grammys de l'Album de l'année et nommée de nouveau dans cette catégorie, pourrait devenir la première artiste (hommes compris) à décrocher ce prix quatre fois.

L'autre phénomène des Grammy Awards - elle en possède déjà sept à 22 ans - est quand à elle nommée cinq fois, notamment dans la catégorie Enregistrement et Chanson de l'année, pour le morceau What Was I Made For ?, bande originale du film Barbie. La chanteuse se produira d'ailleurs sur la scène des Grammys, tout comme Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Travis Scott ou Burna Boy.

La cérémonie, qui a lieu à la Crypto.com Arena de Los Angeles aux États-Unis, débute à 20 heures, soit vers une heure du matin en France, dans la nuit de dimanche à lundi 5 février.