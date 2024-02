Ninho en concert au Stade de France : la billetterie ouverte, mode d'emploi

Le rappeur phénomène Ninho a annoncé un concert au Stade de France en mai 2025.

"Le 3 mai 2025, on sera 80 000" : le rappeur Ninho a annoncé, mercredi 31 janvier sur les réseaux sociaux, un concert exceptionnel au Stade de France. Un événement pour les fans de l'artiste, qui en a profité pour dévoiler un titre inédit, 3 MAI 2025, sorti accompagné de son clip. La vidéo, réalisée par Jean-Charles Charavin, met en scène Ninho aux abords, dans les coulisses, sur le toit ou la pelouse du Stade de France. "Et puis le 3 mai 2025, on s'ra 80 000. C'est plus d'humains que dans ta ville, hein", clame le rappeur dans sa nouvelle chanson.

Preuve de l'attente de son public, le clip a été visionné plusieurs centaines de milliers de fois en quelques heures et les places pour son concert dans l'immense arène parisienne, prises d'assaut.

Pour le concert de Ninho au Stade de France, la billetterie ouvrait ce jeudi, au lendemain de son annonce, dans tous les points de vente habituels comme celui de La Fnac, Ticketmaster ou See Tickets, mais aussi sur le site du Stade de France et celui de l'artiste. Côté prix, comptez de 45 euros en pelouse à 70 euros en catégorie 1.

Le rappeur Ninho continue de surfer sur le succès de son dernier album, NI, paru en juin dernier et poursuit sa tournée française qui devait l'emmener dans plusieurs festivals cet été, dont We Love Green, Main Square Festival ou les Francofolies de La Rochelle. Puis au Stade de France, donc.