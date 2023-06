We Love Green 2023 : le bilan et les photos du festival

WE LOVE GREEN. Le festival parisien de We Love Green a repris ses quartiers au cœur du bois de Vincennes, du 2 au 4 juin 2023.

[Mis à jour le 05 juin 2023 à 14h00] Clap de fin pour l'édition 2023 de We Love Green, qui s'est achevée ce dimanche soir 4 juin, avec Lomepal en guise de bouquet final. Durant trois jours, des milliers de festivaliers ont pu profiter des concerts, du soleil et des menus 100% végétariens du festival parisien, qui reprenait ses quartiers au cœur du Bois de Vincennes, du 2 au 4 juin 2023.

Une édition réussie, marquée par de jolis moments musicaux, à l'image de Johan Papaconstantino, PLK, Lorenzo, Orelsan, Pomme, Folamour, Phoenix, Lomepal et bien d'autres. Pour cette édition 2023, We Love Green avait misé, une fois de plus, sur une formule écolo, avec des stands de nourriture 100% végétarien, des Think Tank et autres toilettes sèches.

Cette année, contrairement à l'an passé, où des concerts avaient été annulés en raison d'orages et de pluies diluviennes, le soleil s'est largement invité à la fête, faisant de ce week-end un très beau démarrage de la saison estivale et de celle des festivals. Au total, We Love Green a rassemblé près de 100 000 festivaliers, soit environ 35 000 par jour.