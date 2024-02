AC/DC annonce une tournée mondiale : voici tout ce qu'il faut savoir

Après des jours de suspens, l'annonce est tombée : AC/DC repart sur les routes européennes pour de nouveaux concerts.

L'annonce est tombée ! Après des jours - des mois ? - de suspens, c'est une fois de plus sur les réseaux sociaux que les fans auront appris la bonne nouvelle : AC/DC annonce une nouvelle tournée européenne ! Baptisée The Power Up Tour, cette nouvelle salve de concert mènera le groupe mythique à travers plusieurs pays, notamment l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la France, la Belgique ou l'Angleterre. Le tout pour 21 concerts au total, qui débuteront en Allemagne le 17 mai 2024 et s'achèvera à Dublin, en Irlande, le 17 août 2024.

AC/DC sera en concert en France, à l'hippodrome ParisLongchamps, le 13 août 2024. L'événement est doublement important puisque la formation australienne ne s'est pas produite en France depuis son concert au stade Vélodrome de Marseille en 2016. L'année précédente, le groupe s'était produit deux soirs au Stade de France.

Dans deux messages publiés sur les réseaux sociaux et renvoyant vers son site officiel, AC/DC fait savoir que les membres du groupe, Angus, Brian, Stevie et Matt seraient rejoints par Chris Chaney, qui remplacera le bassiste Cliff Williams. Pour cette nouvelle tournée européenne, la billetterie ouvrira ce vendredi 16 février.