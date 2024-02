On écoute quoi à la Saint-Valentin ? Voici la playlist des meilleures chansons d'amour

En ce jour de Saint-Valentin, rien de mieux qu'une playlist des meilleures chansons d'amour !

La Saint-Valentin, célébrée le 14 février, est une journée qui célèbre l'amour. Décriée pour être pour certains une simple fête commerciale, elle est pour d'autres l'occasion de s'exprimer à travers des gestes romantiques, des cadeaux attentionnés et des mots doux. Et pourquoi pas le faire encore mieux, en musique ? Les chansons d'amour servent de bande-son à cette journée.

Depuis des siècles, les chansons d'amour ont été le langage universel de l'affection et de la passion. Elles sont souvent utilisées pour exprimer ce que les mots seuls ne peuvent pas toujours transmettre, avec des paroles poétiques et les mélodies envoûtantes qui créent une atmosphère romantique. Qu'il s'agisse de ballades douces, de sérénades passionnées ou de déclarations d'amour audacieuses, la diversité des chansons d'amour offre quelque chose pour chaque couple, quel que soit leur style ou leur histoire d'amour. Le tout, dans toutes les langues.

La Saint-Valentin est une occasion spéciale où les chansons d'amour prennent une importance particulière. Que vous ayez prévu un dîner romantique aux chandelles, une soirée dansante ou un tête-à-tête avec l'être aimé, ou même que vous ayez décidé de ne rien faire, par choix ou non, faites le en musique ! Pour vous aider parmi l'océan de titres romantiques, voici notre playlist des meilleurs chansons d'amour.

Quelles sont les plus belles chansons d'amour ?

Still Loving You - Scorpions

- Scorpions Ne me quitte pas - Jacques Brel

- Jacques Brel Halleluyah - Jeff Buckley

- Jeff Buckley Hymne à l’amour - Edith Piaf

- Edith Piaf I Will Always Love You - Whitney Houston

La playlist des meilleures chansons d'amour

Le Top 10 des meilleures chansons d'amour

1. Still Loving You - Scorpions

Still loving You est le succès qui révèle le groupe allemand de hard rock Scorpions au grand public. Sortie en 1984 sur l’album Love at First Sting, cette ballade, déclaration d’amour d’un homme à la femme qui vient de le quitter, est classée 43 semaines dans les charts français et 56 semaines dans les charts américains. Un titre incontournable au milieu des eighties.

Les paroles : Time, it needs time To win back your love again I will be there I will be there Love, only love Can bring back your love someday I will be there I will be there Fight, babe, I'll fight To win back your love again I will be there I will be there Love Only love Can break down the wall someday I will be there I will be there.

2. Ne me quitte pas - Jacques Brel

Ne me quitte pas est le titre qui lance véritablement la carrière de Jacques Brel en 1959. En forme de supplique, la chanson évoque la perte de dignité d’un homme pour l’amour d’une femme. Si l’interprétation de Brel y est pour beaucoup, d’autres versions, telle celle de Nina Simone, viendront magnifier sur la scène internationale cette œuvre restée culte et chantée dans plus de 15 langues à travers le monde.

Les paroles : Ne me quitte pas / Il faut oublier / Tout peut s'oublier / Qui s'enfuit déjà / Oublier le temps / Des malentendus / Et le temps perdu / A savoir comment / Oublier ces heures / Qui tuaient parfois / A coup de pourquoi / Le cœur du bonheur / Ne me quitte pas…

3. Halleluyah - Jeff Buckley

Écrite et d’abord interprétée par Leonard Cohen, Hallelujah sort en 1984 sur l’album Various Positions. Utilisant la métaphore de l’amour sexué, la chanson fait l’objet de multiples reprises mais devient culte en 1994 avec l’interprétation ultra-sensible de Jeff Buckley sur son album Grace. A la mort de Cohen en 2016, Hallelujah réenflamme les charts et se classe à la 59e place du Billborard Hot 100 aux Etats-Unis et à la 12e place des ventes numériques.

Les paroles : I heard there was a secret chord / That David played and it pleased the lord / But you don't really care for music, do you / Well it goes like this / The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift / The baffled king composing hallelujah / Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah...

4. Hymne à l’amour - Edith Piaf

Elle sort en 1950 et ne s’est pourtant jamais aussi bien portée ! Ecrite et interprétée par Edith Piaf, Hymne à l’amour est dédiée à sa passion du moment, le boxeur Marcel Cerdan. Une affaire de femme, puisque la musique est signée Marguerite Monnot. Outre l’interprétation mémorable de Piaf, le titre est maintes fois repris sur la scène internationale. En 2016, l’institut de sondage BVA désigne Hymne à l’amour "chanson d’amour francophone" préférée des Français.

Les paroles : Le ciel bleu sur nous peut s’effondrer / Et la terre peut bien s’écrouler / Peu m’importe si tu m’aimes /Je me fous du monde entier / Tant que l’amour inond’ra mes matins / Tant que mon corps frémira sous tes mains / Peu m’importent les problèmes / Mon amour, puisque tu m’aimes…

5. I Will Always Love You - Whitney Houston

S’il est un tube incontournable des 10 plus belles chansons d’amour, c’est bien I Will Always Love You, magistralement interprétée par Whitney Houston en 1992 pour le film "Bodyguard", où la star donne la réplique à Kevin Costner. Titre phare des années 1990, cette déchirante déclaration d’un amour impossible est en réalité la reprise d’un grand nom de la country, Dolly Parton, qui la crée en 1974 dans une version très différente. Qu’importe, en 1992 le single passe 14 semaines en tête du Billboard Hot 100. Dans le cœur des Américains, I Will Always Love You reste à jamais culte.

Les paroles : If I should stay / I would only be in your way / So I'll go, but I know / I'll think of you every step of the way / And I will always love you / I will always love you / You, my darling you / Bittersweet memories / That is all I'm taking with me.

6. Your Song - Elton John

Your Song est composée par le tandem Elton John et Bernie Taupin. A sa sortie en 1970, la ballade propulse Elton John, alors quasi inconnu en Grande-Bretagne, au statut de star internationale. Le titre interpelle quelques grands noms, comme John Lennon, et connaît de nombreuses reprises. En 2003, Your Song est classée par le magazine Rolling Stone au 136e rang parmi les 500 meilleures chansons de tous les temps.

Les paroles : It's a little bit funny, this feelin' inside / I'm not one of those who can easily hide / I don't have much money, but boy, if I did / I'd buy a big house where we both could live / If I was a sculptor, but then again, no / Or a man who makes potions in a travelin' show.

7. Quand on n’a que l’amour - Jacques Brel

Parmi les premières compositions de Jacques Brel, Quand on n’a que l’amour est son tout premier succès. La force du texte repose sur le crescendo brésilien qui souligne sa progression dramatique. Sortie en 1956, la chanson remporte le Grand Prix du Disque Charles Cros et fait un triomphe à l’Alhambra. Ses très nombreuses reprises, notamment par la jeune génération dans les années 2010, ancrent définitivement Quand on n’a que l’amour parmi les chansons d’amour phares.

Les paroles : Quand on a que l'amour / A s'offrir en partage / Au jour du grand voyage / Qu'est notre grand amour / Quand on a que l'amour / Mon amour toi et moi / Pour qu'éclatent de joie / Chaque heure et chaque jour…

8. Love me tender - Elvis Presley

On ne pouvait pas passer à côté de la chanson sentimentale par excellence : Love Me Tender, du titre du film éponyme, est bien sûr interprétée par Elvis Presley. Les paroles de cette ballade langoureuse sont de Ken Darby. Diffusée une 1e fois à la radio en 1956 sans être publiée, la chanson fait l’objet de plus d’un million de pré-commandes, ce qui la classe n°1 des hit-parades avant même sa publication. Love Me Tender fait plusieurs fois le tour du monde, on notera la remarquable interprétation de Johnny Cash.

Les paroles : Love me tender / Love me sweet / Never let me go / You have made my life complete / And I love you so / Love me tender / Love me true / All my dreams fulfilled / For my darlin' I love you / And I always will.

9. With or Without You - U2

With or Without You est signée et interprétée par le groupe rock irlandais U2. Sorti en 1987 sur l’album The Joshua Tree, le titre enflamme immédiatement les Etats-Unis et le Canada, où il s’affiche 3 semaines durant en tête du Billboard Hot 100. Depuis, la chanson est régulièrement classée par les instituts de sondages, comme en 2010 où le magazine Rolling Stone l’inscrit à la 132e place parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps.

Les paroles : See the stone set in your eyes / See the thorn twist in your side / I'll wait for you / Sleight of hand and twist of fate / On a bed of nails she makes me wait / And I wait, without you / With or without you / With or without you.

10. Pour que tu m’aimes encore - Céline Dion

Ecrite et composée par Jean-Jacques Goldman en 1995, Pour que tu m’aimes encore et l’album qui la porte, D’eux, incarnent un tournant dans la carrière de la chanteuse canadienne Céline Dion. Pour une fois, l’interprète de la chanson phare du "Titanic" quitte le qualificatif de chanteuse à voix pour se glisser tout en retenue dans une suite de titres exclusivement confidentiels, sur des thèmes le plus souvent douloureux. Avec cette introspection sur fond d’émotions intimes, Goldman offre à Dion le plus touchant de ses albums. Pour que tu m’aimes encore culmine pendant des semaines au top de tous les hits, y compris dans les pays non francophones. En France, la chanson remporte la "Victoire de la chanson 1996".

Les paroles : J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci / Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici / Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané / Que le temps d´avant, c'était le temps d'avant / Que si tout zappe et lasse, les amours aussi passent.

Quelles sont les meilleures chansons d'amour en français ?

Si la France a toujours été prolifique en matière de chanson d’amour, le palmarès francophone l’est plus encore ! Odes, suppliques, déclarations enflammées, la langue de Molière fourmille d’expressions choisies pour clamer son attachement sur tous les tons.

Ne me quitte pas - Jacques Brel Hymne à l’amour - Edith Piaf Amoureuse - Véronique Sanson Je l’aime à mourir - Francis Cabrel Que je t’aime - Johnny Hallyday

Quelles sont les meilleures chansons d'amour en anglais ?

Avec ses expressions directes qui sonnent comme aucune autre langue au monde, l’anglais est souvent choisi par les artistes de toutes nationalités pour exprimer leur flamme. Quoi de plus efficace que "Love me" ?

Still Loving You - Scorpions I Will Alwarys Love You - Whitney Houston Halleluyah - Jeff Buckley Angie - Les Rolling Stones Love me tender - Elvis Presley

Quelles sont les meilleures chansons d'amour de film ?

Parmi les plus mémorables chansons d’amour de film de tous les temps, on retiendra I Will Always Love You et la voix sublime de Whitney Houston (Bodyguard, 1992), My Heart Will Go On interprétée par Céline Dion (Titanic, 1997), She susurrée par Elvis Costello (Coup de foudre à Notting Hill, 1999), l’ensemble des chansons dont les mélodies sont signées Leonard Bernstein (West Side Story, 1961), ou encore All I Want For Christmas Is You interprétée par Olivia Olson (Love Actually, 2003).

Quelles sont les meilleures chansons pour une déclaration d'amour ?

Les meilleures déclarations d’amour en chanson expriment souvent des attachements inaccessibles ou difficiles à avouer. Avec Message personnel, écrit pour Françoise Hardy en 1974, Michel Berger s’adresse à Véronique Sanson qui vient de le quitter. Avec Woman in love (écrite par Barry et Robin Gibb), Barbra Streisand lance un appel déchirant à un homme inaccessible.