Sorties streaming : Angèle, Jeanne Added, -M-... Les nouveautés de la semaine

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer.

L'automne et la fraîcheur son bien installés, mais pas de panique, cette semaine encore aura été riche en sorties musicales. Marqués par la disparition de l'un des visages du hip-hop mondial, Coolio, disparu mercredi 28 septembre, ces derniers jours auront aussi amené leur lot de nouveautés musicales. Rien de tel qu'une bonne playlist pour accompagner ce week-end ! Pour cette nouvelle playlist, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Et il y en a pour tous les goûts.

Au programme cette semaine : le nouveau single d'Angèle, le retour dans les bacs de Jeanne Added ou le duo de Matthieu Chedid et Gail Ann Dorsey, mais aussi le dernier clip d'Ed Sheeran et le nouvel avant-goût du prochain disque de Christine and the Queens, alias Redcar. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés incontournables de la semaine :

Angèle - Amour, haine et danger

Dans le sillage de son dernier album, Nonante-Cinq, sorti l'an passé, la chanteuse belge Angèle dévoile un single inédit, baptisé Amour, haine et danger. Un titre qui évoque l'addiction au téléphone et l'obsession pour les réseaux sociaux, aussi néfastes peuvent-ils être. La chanson est sortie accompagnée d'un clip, réalisé par Brice VDH et dans lequel Angèle se mue en... téléphone.

Jeanne Added - By Your Side

Pour son retour dans les bacs, la chanteuse française Jeanne Added se livre dans l'album By Your Side, paru vendredi 30 septembre. Un troisième disque, qui succède à Radiate, qui avait valu à l'artiste trois Victoires de la Musique, dont celle de l'artiste de l'année.

-M- et Gail Ann Dorsey - A toi

Dans la lignée de leur collaboration sur l'album Rêvalité, Matthieu Chedid et la musicienne Gail Ann Dorsey dévoilent un nouveau morceau, baptisé A toi. Un nouveau morceau, ou presque, puisqu'il s'agit d'une reprise d'une chanson de Joe Dassin, sortie en 1977. A toi est le premier extrait de la réédition de Rêvalité, baptisée Rêvalité augmentée et attendue dans les bacs le 25 novembre prochain.

Ed Sheeran - Celestial

Ed Sheeran l'avait promis sur les réseaux sociaux, voici le morceau tant attendu, Celestial, sorti accompagné d'un clip dans lequel on découvre le chanteur britannique aux côtés de petits animaux bien connus... des Pokémons. L'artiste, fan du phénomène japonais, a collaboré avec ses créateurs pour ce morceau et son clip, que voici :

Redcar - Rien dire

Christine and the Queens, alias Chris, alias désormais Redcar, tease son prochain projet avec un nouveau single, baptisé Rien dire. Alors que son album, Redcar les adorables étoiles était annoncé le 23 septembre dernier, sa sortie a dû être repoussée au 11 novembre prochain, en raison d'une blessure de la chanteuse, qui doit célébrer la sortie de son disque sur scène.