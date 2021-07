Sorties streaming : Billie Eilish, BTS... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

La vie reprend peu à peu son court en France, malgré la menace des variants... L'été est là, les vacances commencent, les terrasses et les cinémas ont rouverts, les concerts reprennent peu à peu, le premier concert test français est un succès et les boîtes de nuit rouvrent. Autant de bonnes nouvelles qui ne peuvent qu'être accompagnées de musique ! Alors comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming.

Au programme cette semaine : le nouveau single de Billie Eilish, NDA, celui de BTS, Permission to dance, mais aussi la dernière partie du triptyque de Barbara Pravi, Sur l'homme et l'oiseau. A noter également les nouveaux titres de Sam Fender, Seventeen Going Under et de Grand Corps Malade, Des gens beaux. Egalement dans notre sélection, la pépite de cette semaine : Bleu Gospel, le premier projet du rappeur Tuerie. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés de la semaine :

Billie Eilish a dévoilé un cinquième single extrait de son prochain album, une chanson baptisée NDA et sortie accompagnée de son clip. Encore un succès pour l'artiste, dont la vidéo totalise déjà près de 3 millions de vues en quelques heures sur YouTube. La jeune chanteuse continue de teaser son prochain album tant attendu, baptisé Happier Than Ever, à paraître le 30 juillet prochain.

Le groupe phénomène de K-pop également créé l'événement avec un nouveau single, Permission to dance, en collaboration avec le chanteur Ed Sheeran et interprété en anglais. Inutile de préciser que la BTS Army, les fans des sept artistes sud-coréens se sont mobilisés, faisant de cette chanson le sujet le plus discuté de la journée sur Twitter le jour de la sortie. Mise en ligne vendredi 9 juillet à l'aube, la vidéo a dépassé les 42 millions de vues en à peine douze heures. Le groupe BTS a-t-il signé le tube de l'été 2021 ?

Après son succès à l'Eurovision, Barbara Pravi, deuxième du concours de chant européen dévoile la troisième et dernière partie de son court-métrage de onze minutes, composé des titres Voilà, Le Jour se Lève et Sur l'Homme et l'Oiseau, dévoilé ce vendredi 9 juillet. Un triptyque qui annonce la sortie de son album, attendu dans les bacs le 27 août prochain.

Le musicien britannique Sam Fender est de retour avec un nouveau single, baptisé Seventeen Going Under, annonçant la sortie d'un album éponyme. Un morceau introspectif, sorti accompagné d'un clip, qui raconte l'histoire d'un adolescent traversant les difficultés de l'âge pour atteindre l'âge adulte. Le nouvel album de Sam Fender, Seventeen Going Under, doit sortir le 8 octobre prochain.

"Tu sais monsieur, parfois il faut s'taire. Moi, j'veux voir Hoshi sur un poster." Dans son nouveau single, Des gens beaux, Grand Corps Malade prend la défense en musique de la chanteuse Hoshi et charge Fabien Lecoeuvre, tristement connu pour ses propos écœurants tenus en avril dernier à son encontre. Une chanson contre des préjugés dépassés, qui consistaient à dire que la musique actuelle manquait de "gens beaux". "Eh monsieur, toi qui es nostalgique, des chanteurs bien foutus, des bimbos. Faut qu'tu saches un secret important, c'est qu'Brassens n'avait pas de beaux abdominaux", slame l'artiste.

La pépite de la semaine :

Tuerie - Bleu Gospel

Le rappeur français Tuerie, membre du label Foufoune Palace (Luidji) dévoile son tout premier projet, l'EP Bleu Gospel, composé de huit morceaux, portés par les singles Low et Silence, sortis ces derniers mois. Un projet composé de morceaux variés, qui compte se conclut sur une collaboration avec Gregory Dajardin. En plus de l'EP, Tuerie a dévoilé le clip de l'un des singles, Tiroir Bleu, "la chanson qui m'a littéralement sauvé la vie", écrit-il sur Instagram.