Sorties streaming : Feu! Chatterton, Hatik, Camille Lellouche... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Envie d'égayer votre week-end en ces temps moroses ? Vous êtes au bon endroit. Si la situation sanitaire ne prête pas à la danse ou à la fête, cette nouvelle semaine de mars a tout de même réservé quelques jolies sorties musicales qu'il serait dommage de ne pas écouter. Comme chaque vendredi, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Avec cette semaine, une large place pour le troisième album de Feu! Chatterton, Palais d'argile, mais aussi à celui du jeune rappeur Hatik Vague à l'âme, ou du clip événement de Camille Lellouche. Sans oublier notre pépite de la semaine, l'EP de Lewis OfMan, Dancy Party. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine :

C'est certainement l'album événement de ce début d'année 2021 : Palais d'argile, le tant attendu troisième disque du groupe parisien Feu! Chatterton. Avec treize nouveaux titres, plus électro que les précédents, mais tout aussi poétiques et percutants, Arthur Teboul et ses comparses, Antoine Wilson, Clément Doumic, Raphaël de Pressigny et Sébastien Wolf ont associé leur talent à celui du compositeur Arnaud Rebotini pour créer cet album, qui était à l'origine destiné aux planches pour un spectacle aux Bouffes du Nord. Avec Palais d'argile, qui résonne par ses textes, toujours aussi élaborés, profonds et résolument d'actualité, Feu! Chatterton signe une pépite à écouter et réécouter.

Il était nommé dans la prestigieuse catégorie de Révélation masculine de l'année aux dernières Victoires de la musique (trophée qu'il a dû laisser à Hervé) : le jeune rappeur Hatik dévoile son deuxième album, baptisé Vague à l'âme et composé de deux disques, l'un de 15 titres et l'autre de 14. Un hommage aux artistes l'ayant inspiré et notamment à Diams, avec des titres comme A la Mélanie, dans lequel il évoque son nouveau quotidien et ses doutes.

Camille Lellouche, humoriste et chanteuse, aura signé le clip événement de cette semaine : celui de la chanson N'insiste pas, qui totalise 1,4 million de vues sur YouTube. Un coup de maître pour celle qui a décroché la Victoire de la musique de la chanson originale pour Mais je t'aime, son duo avec Grand Corps Malade. La chanson N'insiste pas a été dévoilée à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des Droits des femmes, "pour ces femmes qui n'arrivent pas à partir ou qui y arrivent tard. Quand certaines femmes osent aller porter plainte, elles ne sont pas tout le temps prises au sérieux. Souvent, elles finissent par se faire tuer", comme l'expliquait Camille Lellouche à Europe 1.

La pépite de la semaine

Lewis OfMan

Lewis OfMan avait créé l'événement avec son titre Attitude et va vous redonner envie de danser avec son nouvel EP, justement nommé Dancy Party. Composé de cinq titres, dont Attitude, le jeune talent de la musique électro française est visiblement bien décidé à vous faire vous déhancher.