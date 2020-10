Sorties streaming : Francis Cabrel, Lana Del Rey... Les nouveautés de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. Alors que l'automne est désormais bien installé et pour contrer l'ambiance anxiogène de cette période de crise sanitaire, il est grand temps de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine, marquée notamment par la sortie de Ressources, le nouvel album d'Amir, ou 16, celui tant attendu de Woodkid. Mais ce n'est pas tout, puisque ce vendredi 16 octobre a également été marqué par le retour de Francis Cabrel avec son disque A l'aube revenant, Let Me Love You Like a Woman, le nouveau single de Lana Del Rey, Les gens sont cools, titre d'Alice et moi sorti accompagné de son clip, Ta sentinelle de Jane Birkin ou encore l'hommage de Dany Brillant à Charles Aznavour. Ajoutons à cette liste notre pépite de la semaine, Toujours, un titre de Synapson avec Tim Dup et Lass et voici notre playlist de la semaine :

Le chanteur français, absent des bacs depuis cinq ans, est de retour avec un quatorzième album studio, baptisé A l'aube revenant. Un disque introspectif pour Francis Cabrel, qui s'est retiré sur ses terres Astaffort, dans le Lot-et-Garonne pour créer ces treize inédits. L'artiste de 66 ans y évoque notamment son père décédé dans la chanson Te ressembler.

L'autre retour de la semaine, c'est celui, en douceur, de la chanteuse américaine Lana Del Rey, qui dévoile le single Let Me Love You Like a Woman. Il s'agit du premier extrait de son sixième album studio, Chemtrails over the Country Club, dont la sortie prévue en septembre a été repoussée. Un retour après plus d'un an et demi de pause et son cinquième album studio Norman Fucking Rockwell !, sorti en août 2019.

La jeune chanteuse parisienne Alice et moi a publié son nouveau single, baptisé Les Gens sont cools et accompagné de son clip acidulé. Elle évoque dans ce titre plein de second degré notre époque et ses phénomènes, des jeux vidéo aux filtres Instagram en passant par les cours de yoga en ligne.

A 54 ans, Dany Brillant s'attaque à un monument de la chanson française et dévoile son album hommage à Charles Aznavour. L'artiste reprend des standards du Frank Sinatra français comme La Bohème, Je m'voyais déjà, Emmenez-moi ou encore Comme ils disent.

Jane Birkin vient de dévoiler le titre et le clip Ta Sentinelle, le troisième extrait de son nouvel album Oh ! Pardon tu dormais…, disponible le 20 novembre prochain. Douze ans après son dernier album inédit, la chanteuse de 73 ans revient avec un nouveau disque dont elle a écrit tous les textes, produit et composé par Etienne Daho et Jean-Louis Piérot.

Dans les périodes moroses, vos oreilles peuvent compter sur Synapson pour se changer les idées et bouger en rythme. Le duo de DJ français a dévoilé son nouveau single, Toujours, chanté par Tim Dup et Lass et enregistrée pendant le confinement. Juste ce dont on avait besoin.