Sorties streaming : Hervé, Dua Lipa, Hatik... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Envie d'égayer votre week-end en ces temps moroses ? Vous êtes au bon endroit. Si la situation sanitaire ne prête pas à la danse ou à la fête, cette nouvelle semaine de février a tout de même réservé quelques jolies sorties musicales qu'il serait dommage de ne pas écouter. Comme chaque vendredi, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme de cette semaine (outre les Victoires de la musique) : la réédition de Hervé, Hyper - Prolongations, le nouveau single de Dua Lipa, We're Good, de Hatik, Mer ou encore celui de La Femme, Le Jardin. A noter également notre pépite de la semaine : Django Django et l'album Glowing in the Dark. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine :

Nommé dans la catégorie Révélation masculine de l'année aux Victoires de la musique, Hervé enchaîne après le succès de son premier album, Hyper, avec une réédition, baptisée simplement Hyper - Prolongation. Le chanteur de 28 ans dévoile 5 nouveaux titres, qui s'inscrivent dans la droite ligne singulière des précédents. Parfait pour contrer la morosité de la période.

Après l'immense succès de son album Future Nostalgia, la popstar londonienne Dua Lipa continue sur sa lancée avec une réédition, Moonlight Edition, qui compte huit titres bonus dont le single inédit We're Good, dévoilé vendredi 12 février accompagné de son clip.

En compétition face à Hervé dans la catégorie Révélation masculine des Victoires de la musique 2021, Hatik sort lui aussi un nouveau single, baptisé Mer. Une première chanson depuis la sortie en 2020 de la Chaise pliante et de sa réédition.

Après Bateaux Mouches, Eddy de Pretto précise son retour avec un deuxième single, Désolé Caroline, dévoilé cette semaine et annonçant son futur album. En plus de cette chanson, l'interprète de Kid a dévoilé la vidéo l'accompagnant, où on le retrouve en haut d'une montagne, affrontant une tempête de neige.

Pour son nouveau single, le groupe La Femme nous transporte en Espagne avec Le Jardin, écrit en espagnol après plusieurs voyages de l'autre côté des Pyrénées. "Le texte du Jardin, a été écrit et inspiré lors d'un voyage en Espagne. Ce slow à l'ancienne souligne les hasards et fragilités du destin. Les passages, parfois soudains, de l'ombre à la lumière et vice-versa. Le tout sous fond de décors romanesques dans la ville historique de Séville, là où les vierges sont omniprésentes sur les murs, surplombant les Hommes et leurs folies", explique le groupe dans un communiqué de presse.

La pépite de la semaine :

Django Django - Glowing in the Dark

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le groupe de pop et rock britannique Django Django, décrit par le célèbre journal The Guardian comme "capable de faire de la musique s'approchant de la perfection", dévoile son tout nouvel album baptisé Glowing in the Dark, composé de treize titres, dont un duo avec Charlotte Gainsbourg. Une pépite idéale pour se changer les idées en cette période compliquée et froide.