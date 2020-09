Sorties streaming : Mylène Farmer, Voyou, Ben Mazué... Les nouveautés de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. Alors que l'été est désormais (presque) derrière nous et pour contrer l'ambiance anxiogène de cette période de crise sanitaire, il est grand temps de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine de septembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts : outre la sortie attendue du nouvel album d'AaRON, ou celui de Damso, ce sont plusieurs artistes qui font leur grand retour, notamment Mylène Farmer avec le single L'âme dans l'eau, Ben Mazué avec Quand je marche, ou encore Voyou, qui dévoile un nouvel EP, Des confettis en désordre. On notera également le nouveau voyage de Sofiane Pamart, mais aussi la pépite de la semaine : le dernier clip de Saint DX. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist :

C'est le come-back de la semaine : celui, inattendu, de Mylène Farmer. La chanteuse à la crinière de feu a dévoilé un single intitulé L'âme dans l'eau, annoncé quelques heures plus tôt seulement. Une sortie surprise et espérée par ses fans (il s'agit de son premier inédit depuis la sortie de son album Désobéissance, en 2018), qui s'accompagnera d'une série documentaire de trois parties, baptisée L'Ultime création, qui reviendra sur la préparation de ses 9 concerts à Paris La Défense Arena en juin 2019 et qui sera diffusée sur Amazon Prime Video à partir du 25 septembre.

Après le succès de son dernier album, La femme idéale, sorti en 2017 et couronné d'un disque d'or, le chanteur, auteur compositeur et interprète français Ben Mazué est de retour avec un premier single, baptisé Quand je marche. Un premier inédit qui annonce la sortie d'un prochain album, nommé Paradis et attendu dans les bacs le 6 novembre prochain.

Le trompettiste au grand cœur avait séduit avec son EP Les bruits de la ville, porté par ses drôles de tubes Seul sur son tandem, Le confort ou Carnaval. Voyou nous enchante toujours avec sept nouveaux morceaux, regroupés dans l'EP Des Confettis en Désordre. Le chanteur Lillois y reprend le titre Teenage Fantasy de Jorja Smith, ou le célèbre Jardin d'hiver de Henri Salvador. Une bulle de bonne humeur pour contrer l'ambiance anxiogène du moment.

Repartez en voyage avec Sofiane Pamart. Le pianiste est de retour avec un nouveau single, baptisé Ha Long Bay, nouvelle étape dans son tour du monde entamé avec l'album Planet. Cet inédit, sorti accompagné d'un sublime clip tourné au Vietnam, est le premier aperçu de Planet Gold, qui sortira le 30 octobre 2020.

Si certains auront entendu parler de lui pour sa collaboration avec Damso sur son dernier album, Saint DX n'a besoin de personne pour sortir des pépites : c'est le cas de son dernier clip, celui du single No Love, en collaboration avec Clara Nowhere et Joseph Schiano di Lombo. Le chanteur, compositeur et producteur français pose ici la première pierre à son prochain EP, SDX, composé de 9 titres et qui sortira en octobre prochain.