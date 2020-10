Sorties streaming : Népal, London Grammar... Les nouveautés de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. Alors que l'automne est désormais bien installé et pour contrer l'ambiance anxiogène de cette période de crise sanitaire, il est grand temps de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine. Le début de ce mois d'octobre aura été marqué quelques sorties attendues, comme les cinq titres posthumes du jeune rappeur Népal, disparu en novembre dernier, mais aussi par le retour de plusieurs artistes comme London Grammar avec Californian Soil, Cœur de Pirate et T'es belle ou Jorja Smith avec Come Over. A noter également cette semaine, notre pépite Mappemonde, de Matthieu Chedid avec Hiba Tawaji et Ibrahim Maalouf :

Cette semaine, Népal était à l'honneur. La famille du jeune rappeur décédé en novembre 2019 a mis en ligne cinq singles (Dans le fond, Cheddar, Coach K, Même vie et Benji) et ces deux clips, qui achèvent les sorties qu'il avait prévues. "Pour respecter sa volonté, aucun autre morceau, ni clip ne sortira. Ces cinq titres viennent ainsi clôturer l'ensemble de l'œuvre de Népal, qu'il continuera de partager avec son public", expliquent ses proches dans un communiqué.

L'envoûtant trio London Grammar, composé d'Hannah Reid, Dot Major et Dan Rothman, confirme son retour et annonce la sortie de son nouvel album Californian Soil, sortira le 12 février 2021. Ainsi, le groupe dévoile un nouveau single éponyme et son clip, réalisé par les londoniens Silent Tape (Mahalia, Celeste) nous y suivons Hannah Reid, hantant dans son costume immaculé une inquiétante villa californienne se transformant peu à peu en lieu irréel et hors du temps.

Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, dévoile un nouveau morceau, baptisé T'es belle, ainsi que le clip qui l'accompagne, qu'elle a elle-même réalisé. Un morceau féministe définitivement d'actualité, qui dénonce le patriarcat, alors que s'organise le collectif #MusicToo, qui veut libérer la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans l'industrie musicale.

Après Be Honest, Jorja Smith est de retour avec un morceau entre soul et dancehall, baptisé Come Over. Un nouvel avant goût des projets de la jeune chanteuse pour 2021, elle qui est devenue en quelques années seulement un phénomène de la musique britannique, avec près de 200 millions de streams sur les plateformes de streaming.

Près de deux mois après la terrible double explosion qui a détruit une partie de la ville de Beyrouth, la France et ses artistes continuent de se mobiliser. Ecrite par André Chedid, produite par Matthieu Chedid et Ibrahim Maalouf et chantée par Hiba Tawaji, la chanson Mappemonde rend hommage au Liban. Tous les bénéfices iront à des ONG chargées de la culture et du patrimoine libanais.