Sorties streaming : Stromae, Adele, Coldplay... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

L'automne est désormais bien installé, mais le soleil brille et les bonnes nouvelles s'enchaînent trois sorties événement ce vendredi 15 octobre, marqué par le retour de Stromae, d'Adele et de Coldplay. De quoi contrer le froid et profiter du week-end, accompagné, évidemment, de notre playlist des sorties de la semaine ! Pour cette nouvelle playlist d'octobre, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Et il y en a pour tous les goûts.

Au programme cette semaine on le disait, le retour événement de Stromae avec le single Santé, d'Adele avec Easy On Me et de Coldplay avec l'album Music Of The Spheres. A noter également la sortie de l'album de Cœur de Pirate, Impossible à aimer. Et on termine bien sûr avec notre pépite de la semaine, le nouveau clip de Tim Dup, D'alcool et de paysages. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés incontournables de la semaine :

C'est sans conteste l'événement musical de cette fin de semaine : le retour, surprise, de Stromae avec une nouvelle chanson baptisée Santé. L'artiste belge aux trois millions d'albums vendus n'avait confirmé jusqu'ici son retour qu'avec trois dates de concerts, dont une en France, au festival Rock en Seine, l'été prochain. Désormais, c'est la date de sortie de son troisième disque qui est attendue...

L'autre retour à noter est celui d'Adele, qui confirme la parution prochaine de son nouvel album, 30, avec le single Easy On Me, annoncé il y a deux semaines. Le clip de la chanson, réalisé par Xavier Dolan, donne le ton de cet opus à venir... Illustration de l'attente autour de la chanteuse, la vidéo a été visionnée près de 26 millions de fois en seulement 16 heures.

Le vendredi 15 octobre restera, aussi, marqué par le retour de la formation britannique Coldplay, qui publie son neuvième disque baptisé Music Of The Spheres. Un recueil de douze chansons, qui compte également plusieurs collaborations, avec Selena Gomez ou BTS. Coldplay a par ailleurs annoncé deux dates de concert au Stade de France en juillet 2022. Plus d'infos.

Un autre retour, celui, plus discret, de la chanteuse québécoise Cœur de Pirate, qui a publié son sixième album, Impossible à aimer. Un opus de dix morceaux introspectifs, dont la sortie a été repoussée en raison de la pandémie de Covid-19 et d'un polype hémorragique, rapporte le HuffPost.

La pépite de la semaine :

Tim Dup - D'alcool et de paysages

Dans le sillage de son album La course folle, sorti le 11 juin 2021, Tim Dup illustre d'un clip le morceau D'alcool et de paysages. Direction l'Italie et Naples pour une escapade filmée façon caméscope de papa en vacances (ici, Hugo Pillard), mais toujours poétique et, encore une fois, colorée.