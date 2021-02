Sorties streaming : Wejdene, Ariana Grande, Voyou... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Envie d'égayer votre week-end en ces temps moroses ? Vous êtes au bon endroit. Si la situation sanitaire ne prête pas à la danse ou à la fête, cette nouvelle semaine de février a tout de même réservé quelques jolies sorties musicales qu'il serait dommage de ne pas écouter. Comme chaque vendredi, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Cette semaine, marquée douloureusement par la disparition de Tonton David et Philippe Chatel, est l'est aussi, heureusement, de bonne nouvelles.

Outre la sortie de l'album de Jérémy Frérot, Meilleure vie, on notera celle du nouveau single de Wejdene, Réfléchir, de la réédition de Positions d'Ariana Grande, du duo Voyou-Ladaniva sur Malika, mais aussi du single de Victor Solf, I Don't Fit. Sans oublier notre pépite de la semaine, la collaboration entre Rone et Flavien Berger, baptisée Polichinelle. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine :

"Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite, prends c'que t'as, profite". Avec Réfléchir, son nouveau single sorti accompagné d'un clip, Wejdene vous embarque dans une virée festive en compagnie de membres de la French House, un collectif de TikTokeurs. Encore un succès pour la jeune interprète de Anissa, qui s'est rapidement hissée au sommet des tendances YouTube : en cinq heures, le clip totalisait près de 500 000 vues.

Après le succès de Positions et plusieurs semaines de teasing, la réédition deluxe de l'album d'Ariana Grande est disponible ! La chanteuse ajoute cinq titres inédits, someone like u, test drive, worst behavior, main thing et 34+35, en collaboration avec Doja Cat et Megan Thee Stallion. Si l'album Positions avait été une franche réussite en restant numéro 1 au Billboard 200, sa version deluxe devrait suivre le même chemin...

Après l'album Les bruits de la ville, l'EP Des confettis en désordre et la réédition de son premier disque, c'est en version instrumentale que Voyou fait son retour avec le premier volume de Chroniques terrestre, un projet où il renoue avec son instrument fétiche, la trompette. Dans ce premier volet, le chanteur lillois dévoile sept titres mêlant les univers, portés par Malika, un duo envoûtant et oriental avec la chanteuse arménienne de Ladaniva, Jacqueline Baghdasaryan. Linternaute.com avait rencontré Voyou l'an dernier pour une interview vidéo à retrouver par ici.

Après le sublime Aftermath, Victor Solf, ancienne moitié du groupe HER, est de retour avec un nouveau single, baptisé I Don't Fit. Un morceau sur l'acceptation et l'affirmation de soi. Un message exacerbé dans le clip de la chanson, où le chanteur apparaît, une énorme cicatrice sur la joue, au volant d'une voiture percutée par une autre. Une vidéo brutale, mais somptueuse, à l'issue de laquelle Victor Solf se relève, dansant et prêt à affronter de nouveaux chocs.

La pépite de la semaine :

Rone et Flavien Berger - Polichinelle

La rencontre de ces deux extraterrestres de l'électro française était prometteuse. Rone et Flavien Berger dévoilent une collaboration, baptisée Polichinelle, mêlant leurs deux styles si particuliers. Le titre doit figurer sur le prochain album du producteur breton, Rone & Friends, qui doit compter 14 collaborations et sortie le 26 mars prochain. En attendant, Polichinelle est le morceau parfait pour s'évader en ces temps troublés.