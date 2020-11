Sorties streaming : Yseult, BTS, -M-... Les nouveautés de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Sommaire Yseult

BTS

-M-

Les pépites :

> Hervé

> Moodoïd

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. En ces temps difficiles de confinement, il est grand temps, pour se détendre un peu, de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine. Et il y en a pour tous les goûts ! Car si de nombreux artistes ont décidé de reporter leurs nouveautés, fort heureusement pour nous et nos journées confinées, ce n'est pas le cas de tous. On notera notamment les sorties de l'EP d'Yseult, Brut, du nouvel album du phénomène K-Pop BTS, baptisé BE ou encore du nouveau clip et de quelques surprises de -M-. A cette liste (non-exhaustive) des sorties de ces derniers jours s'ajoute évidemment les pépites de cette semaine, à savoir le presque Olympia de Hervé et le duo entre Moodoïd et Juliette Armanet. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer cette semaine :

Bouleversant. S'il y avait un adjectif pour qualifier l'EP et les six nouveaux titres d'Yseult, ce serait inévitablement celui-ci. La chanteuse de 26 ans dévoile dans Brut toute sa fragilité et sa force, avec des morceaux comme Indélébile ou 101 Regrets, en duo avec le rappeur S.Pri Noir. "Casser les codes, c'est ma devise", écrivait la jeune artiste sur Instagram. Mission accomplie.

Une fois de plus, sur les réseaux sociaux, l'emballement était mondial : le phénomène K-Pop BTS a dévoilé son tout nouveau projet tant attendu, baptisé BE. Composé de huit titres, cet album est porté par le single Dynamite, sorti il y a deux mois. Illustration parfaite de l'engouement de leur impressionnante communauté d'admirateurs : la vidéo du premier titre Life Goes On, un "message de guérison" face à la situation sanitaire actuelle, a été vue près de 40 millions de fois sur YouTube... en moins de 12 heures.

Après l'immense succès de son dernier album, Lettre infinie, certifié disque de platine, Matthieu Chedid clôture l'aventure qui l'avait mené devant plus de 700 000 spectateurs en tournée avec la sortie d'un nouveau clip, celui du titre éponyme de son disque. Mais ce n'est pas tout puisque -M- publie aussi son Grand petit coffret qui contient notamment l'album live de son concert à l'AccorHotels Arena en 2019. De quoi prolonger un peu cette tournée brutalement interrompue par la pandémie de Covid-19.

Les pépites de la semaine :

"On lâche rien". Pas question pour Hervé, qui devait jouer pour la première fois à l'Olympia de Paris le 16 novembre dernier, de ne pas chanter ce jour-là malgré l'annulation de son concert à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Qu'à cela ne tienne, le jeune espoir de la chanson française a mis son plus beau t-shirt blanc pour interpréter quatre titres sur la scène d'un Olympia vide, pour notre plus grand plaisir.

Moodoïd et Juliette Armanet - Idéal

Le groupe français psychédélique Moodoïd dévoile son nouveau single, baptisé Idéal, en duo avec Juliette Armanet. Un voyage de deux amis, qui nous transportent dans un pays imaginaire pur et plein de sensualité et qui annonce la sortie d'un nouveau projet, PrimaDonna, attendu début 2021.