Stiff-person syndrome : le syndrome de la personne raide, maladie de Céline Dion, c'est quoi ?

SYNDROME DE STIFF. Sur Instagram, la chanteuse Céline Dion a révélé être atteinte d'une maladie neurologique rare, appelé syndrome de la personne raide.

Après deux ans et demi loin des projecteurs, la chanteuse Céline Dion sort du silence. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, la diva canadienne révèle être atteinte d'une maladie neurologique rare, appelée en anglais Stiff-person syndrome, ou "syndrome de la personne raide" en français. Cette pathologie neurologique touche "environ une personne sur un million", comme l'explique Céline Dion dans sa vidéo. Comme chez l'artiste internationale, le syndrome de l'homme raide tient son nom des conséquences sur le corps de la personne atteinte.

Ce trouble du système nerveux, que l'ont peut également appeler syndrome de Moersch-Woltma, se caractérise en effet par une raideur progressive des muscles, principalement ceux du tronc, ce qui cause, comme chez Céline Dion, des spasmes musculaires, une douleur chronique et une réduction de la mobilité, causant parfois des chutes et l'incapacité de marcher. Ce que décrit d'ailleurs Céline Dion dans sa vidéo. "On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas utiliser mes cordes vocales comme je le souhaiterais", décrit la chanteuse de 54 ans.

Le Stiff-person syndrome, découvert en 1956, touche deux fois plus de femmes que d'hommes et le pic d'indidence se situe autour de 45 ans, explique Orpha.net, "le portail des maladies rares." "La raideur musculaire progressive conduit à une immobilité du tronc et des hanches et la démarche devient raide et particulière", est-il détaillé sur le même site. Pour l'heure, les recherches scientifiques n'ont pas permis d'identifier les causes de cette maladie, qui serait une réaction auto-immune du cerveau et de la moelle épinière.