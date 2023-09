Quelle est la chanson française la plus écoutée du monde ? Vraiment pas celle que vous croyez

Cette chanson, pourtant sortie il y a une décennie, est la première chanson francophone a franchir le cap du milliard de vues sur YouTube.

Avec l'ère des nouvelles technologies, certains effets secondaires sont imprévisibles. N'a-t-on pas, ces dernières années, vu des musiques oubliées ressurgir des tréfonds de vos range-CD pour (re)devenir des tubes planétaires ? A l'image des séries, on pense notamment à Kate Bush et son Running Up That Hill, propulsé en tête des charts par Stranger Things en 2022, ou au Bloody Mary de Lady Gaga, paru en 2011 et redevenu tendance avec la série Mercredi, sur Netflix et surtout grâce à une trend TikTok.

TikTok, justement, a accéléré ce phénomène étonnant. C'est grâce à ce réseau social, particulièrement populaire chez les jeunes, que des chansons ressurgissent. Dernièrement, la chanteuse Jain en aura bien profité avec son titre Makeba, qui fait danser les jeunes du monde entier, sept ans après sa parution. C'est aussi grâce à TikTok qu'une artiste française a de nouveau émergé, à notre plus grande surprise.

Quelles sont les chansons françaises les plus écoutées ?

Près de dix ans après sa sortie, la chanson Dernière danse, de l'artiste Indila, est devenue la chanson en français la plus écoutée au monde, franchissant le cap du milliard de vues sur la plateforme YouTube. Si ce titre avait déjà connu un immense succès à sa sortie en 2014 avec notamment une certification de platine, c'est une deuxième jeunesse qui lui est offert grâce à TikTok.

Sur le réseau social, où de jeunes utilisateurs font émerger des tendances en dansant sur des extraits de chansons comme celle-ci, près de 250 000 vidéos utilisant Dernière danse sont aujourd'hui référencées. Et même Britney Spears s'y est mise, c'est dire.

Si le succès de la chanson Dernière danse d'Indila est surprenant, c'est surtout parce qu'on aurait pu croire que d'autres artistes, bien plus populaires, briguaient cette place. A titre de comparaison, sur la deuxième marche du podium des chansons françaises les plus écoutées sur YouTube, on retrouve Aya Nakamura avec son tube Djadja, sorti en 2018, qui totalise tout de même quelque 935 millions de vues sur la plateforme. A titre de comparaison, La vie en rose, probablement l'une des musiques françaises les plus célèbre au monde, ne compte que 25 millions de vues sur YouTube.