Une étude dévoile l'âge auquel on devient ringard et la musique que vous écoutez peut vous faire basculer très vite dans cette catégorie

Plusieurs études montrent que, passé un certain âge, nos goûts musicaux restent figés pour le restant de nos jours nous faisant basculer chez les "ringards". Et cet âge arrive plus vite qu'on croit...

Devient-on tous inévitablement de vieux ringards ? C'est une question sur laquelle s'est penchée la plateforme d'écoute en streaming Deezer. Cette étude, menée en 2018 sur un panel de 5000 personnes en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et au Brésil, met en lumière un drôle de phénomène appelé "paralysie musicale". Différentes questions étaient posées aux interrogés et parmi elles : à quelle fréquence écoutez-vous de la nouvelle musique ? La réponse est mitigée. 65% des sondés affirment n'écouter que des morceaux qu'ils connaissent déjà, quand 60% assurent toutefois vouloir découvrir de nouveaux horizons musicaux.

En France, l'âge de cette "paralysie musicale" se situerait à 27 ans et trois mois, contre 30 ans pour les Anglais et 31 ans pour les Allemands. Elle surviendrait à 22 ans au Brésil et 24 ans et 6 mois aux États-Unis. Une étude menée en 2015 par l'autre géant du streaming, Spotify, avait déjà établi un constat similaire, révélant qu'à partir de 33 ans, on arrête d'écouter de nouveaux artistes.

L'étude avançait alors que, une fois la trentaine arrivée, nos goûts musicaux sont suffisamment arrêtés pour ne plus avoir "besoin" d'aller écouter de nouvelles musiques ou même se tenir au courant de leur sortie. Autre constat : avec l'âge, on aurait tendance à écouter les sons préférés de notre jeunesse et donc à se détourner des nouveautés.

Mais alors, pourquoi à la trentaine seulement ? Selon l'étude de Spotify, cet âge correspond à.... l'arrivée des enfants ! "Devenir parent a le même impact sur votre 'ringardise musicale' que vieillir d'environ 4 ans", peut-on lire dans l'étude. Sévère voire cruel.

Dans l'étude menée par Deezer, 14% des sondés affirment être en effet trop "occupés par leurs enfants" pour s'intéresser à de nouvelles musiques, quand 25% avancent leur "emploi prenant" et 18% sont freinés par "la masse des choix disponibles." L'avènement des plateformes d'écoute en streaming participe-t-il donc aussi à la fin de notre curiosité musicale une fois la trentaine arrivée ? Le débat est ouvert.