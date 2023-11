Clara : la réaction émouvante de son père quand elle a été prise à la Star Ac

Parisienne de 22 ans, Clara n'a pas manqué d'émouvoir son père musicien lorsqu'elle a été sélectionnées pour l'aventure...

L'aventure commence avec des larmes de joie pour Clara, 22 ans, une "brune plantureuse" parisienne, qui vient de franchir le seuil convoité de la Star Academy, comme l'a écrit le Parisien. C'est avec une émotion palpable et des sanglots que son père, musicien, a accueilli la nouvelle de sa sélection. "Je tiens beaucoup de lui, qui fait de la musique, mais j'ai appris à chanter en autodidacte", confie-t-elle avec fierté.

Repérée par Endemol sur les réseaux sociaux grâce à ses reprises vibrantes, Clara n'a eu que deux jours pour déposer sa candidature. Une initiative spontanée qui a mené à une audition rapide et, contre toute attente, à une place dans le célèbre château de Dammarie-lès-Lys. "Je me suis très vite retrouvée à une audition. J'ai apprécié le moment, sans stress", raconte la jeune femme, qui a vécu ce moment avec la même insouciance qu'elle avait en regardant l'émission avec ses sœurs, l'année de la consécration de Jenifer.

Un rêve de duo avec un artiste

Ancienne étudiante en commerce et employée en alternance dans une start-up de livraison collaborative, Clara n'a pas hésité à quitter son emploi pour saisir cette chance. "La Star Ac' arrive au bon moment", souligne-t-elle, consciente que le plateau de la Star Academy se rapproche davantage de l'avenir dont elle rêve : la vie sur scène.

Entourée par l'enthousiasme de ses amis et portée par des influences musicales aussi prestigieuses que Beyoncé, Adele, Céline Dion, ou Lara Fabian, Clara envisage déjà un duo de rêve avec un tout autre artiste : Gims. "L'ado en moi serait comblée", dit-elle avec un sourire qui trahit ses ambitions artistiques.

Parisienne de naissance et de cœur, Clara entre dans l'arène avec une assurance qui contraste avec l'émotion brute de son père. Ses pas sur scène porteront non seulement ses rêves, mais également l'héritage familial d'une passion musicale évidente. Avec sa personnalité joyeuse et sa voix qui promet de captiver, tous les yeux seront tournés vers elle, espérant qu'elle trouve la clé du succès au sein de cette édition 2023.