The Libertines, Vampire Weekend, L'Impératrice... La playlist des sorties de la semaine

Au programme des sorties musicales cette semaine, du rock, de la pop et des reprises.

C'est le printemps et comme les bourgeons, les projets musicaux fleurissent. Ce vendredi 5 avril, jour de sorties musicales, il y en a encore pour tous les goûts avec de nouveaux disques, des reprises et des retours en chanson. Cette semaine, au rayon des sorties musicales immanquables, notons évidemment les Libertines de Pete Doherty, qui nous gratifient du disque baptisé All Quiet on the Eastern Esplanade, mais aussi de Only God Was Above Us, le nouvel album de Vampire Weekend.

A noter également l'album de reprises Il était une fois Polnareff, dans lequel le chanteur est honoré par de nombreux artistes, dont Pomme, Indochine, Voyou, Catherine Ringer ou Laurent Voulzy. Et enfin, on termine cette playlist avec deux singles : celui de Hervé et de L'Impératrice. Branchez les enceintes, montez le son, voici la playlist des sorties de la semaine :

The Libertines - All Quiet on the Eastern Esplanade

The Libertines, emmenés par Pete Doherty, publie ce vendredi le quatrième album du groupe, et le premier en neuf ans : All Quiet on the Eastern Esplanade. Un disque ambitieux de onze morceaux, dont les singles sortis ces dernières semaines et dont nous avions déjà parlé ici : Run, Run, Run ou Night of the Hunter. Et quelques pépites, dont la chanson Man With the Melody, sublimant la voix retrouvée de Pete Doherty.

Vampire Weekend - Only God Was Above Us

On reste au rayon rock, mais celui d'outre-Atlantique cette fois, avec Only God Was Above Us, le nouveau disque du groupe américain Vampire Weekend, paru près de cinq ans après le précédent, Father of the Bride. Le trio de rock indé new-yorkais livre ici dix morceaux inédits et "l'un de ses meilleurs" albums, selon la critique américaine, notamment le The New Yorker.

Il était une fois Polnareff

Annoncé depuis des semaines sur les réseaux sociaux, l'album de reprises Il était une fois Polnareff est paru ce vendredi 5 avril. Au programme, les tubes de l'artiste repris par d'autres, avec notamment Lettre à France par Malik Djoudi, Qui a tué grand'maman par Pomme, Dans la maison vide par Voyou, Love Me, Please Love Me par Catherine Ringer ou Le bal des Laze par Laurent Voulzy.

Hervé - Sémaphore

Pas de temps mort pour Hervé, qui publie un nouveau single baptisé Sémaphore et annonçant un prochain disque, prévu en mai prochain. Un titre mélancolique à la guitare enregistré en Angleterre, qui augure d'un nouveau virage musical, à peine remis de sa dernière tournée pour son album Intérieur Vie.

L'Impératrice - Danza Marilù

Après Me Da Igual, L'Impératrice continue d'annoncer son prochain disque avec un nouveau single baptisé Danza Marilù, en collaboration avec Fabiana Martone, du groupe italien Nu Genea. Le nouvel album du groupe emmené par Flore Benguigui, qui s'intitulera Pulsar, est annoncé pour le 7 juin prochain. L'Impératrice continue sa route et s'envolera bientôt pour le mythique festival de Coachella, aux Etats-Unis, pour la deuxième année consécutive.