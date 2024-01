Lana Del Rey, Taylor, The Creator... La programmation de Coachella 2024

Le festival américain de Coachella confirme son retour en avril prochain et dévoile sa programmation.

A l'un des plus grands festivals du monde, l'une des plus prometteuses programmation : Coachella annonce les noms qui composent l'affiche de son édition 2024, qui aura lieu en avril, sur deux week-ends : les 12, 13 et 14 avril, puis les 19, 20 et 21 avril. Quatre artistes sont annoncés en tête d'affiche : Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Blur et Doja Cat.

On note également la présence du phénomène de K-pop ATEEZ, Jon Batiste, Jungle, J Balvin ou Lil Yachty. La France sera aussi représentée au festival de Coachella, avec le groupe L'Impératrice, DJ Snake pour la deuxième année consécutive, le duo Justice ou encore Gesaffelstein. La billetterie de Coachella ouvre en prévente ce vendredi 19 janvier.

Combien coûte le festival Coachella ?

Si la réputation du Coachella Festival n'est plus à faire et que les billets d'entrée se vendent chaque année en seulement quelques minutes, leurs prix restent assez élevés... Pour assister au festival californien, le prix d'un pass s'élève à 499 dollars (environ 460 euros) et à 1 269 dollars (environ 1 167 euros) pour un pass VIP. Le ticket classique comprend l'accès au festival et au parking, mais pas le camping, et encore moins le billet d'avion.

Le festival se déroule chaque année dans la vallée de Coachella, à proximité de Palm Springs. Pour prendre part aux festivités, plusieurs possibilités s'offrent à vous : vous pouvez opter pour un vol Paris - Los Angeles puis louer une voiture jusque Palm Springs (comptez entre 250 et 400 euros pour une semaine de location) ou atterrir directement à l'aéroport de Palm Springs, qui se situe à moins de 35 kilomètres de l'endroit du festival. Dans tous les cas, comptez entre 330 euros en tarif basique avec WOW Air et plus de 600 euros pour vos billets d'avion.