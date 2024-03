De quoi est accusé le rappeur P. Diddy, dans le viseur de la justice américaine ?

Les luxueuses propriétés du rappeur américain P Diddy ont fait l'objet d'une perquisition de grande ampleur.

Le rappeur P. Diddy plus que jamais dans le viseur des forces de l'ordre américaines. Ce lundi, deux propriétés de l'artiste controversé, situées à Los Angeles et à Miami, ont été perquisitionnées par les agents fédéraux, équipés de deux hélicoptères, de bateaux et de dizaines d'hommes, rapporte la presse américaine, dont le tabloïd TMZ, qui publie des photos de l'opération.

Le rappeur américain, Sean Combs de son vrai nom, est visé par une enquête fédérale ouverte en novembre dernier pour trafic sexuel, rapportent plusieurs sources, dont NBC News, qui explique que "trois femmes et un homme ont été interrogés par des responsables fédéraux à Manhattan au sujet d'allégations de trafic sexuel, d'agression sexuelle, ainsi que de sollicitation et de distribution de stupéfiants et d'armes à feu illégales."

"Plus tôt dans la journée, Homeland Security Investigations (HSI) New York a exécuté des mesures d'application de la loi dans le cadre d'une enquête en cours, avec l'aide de HSI Los Angeles, HSI Miami et de nos partenaires locaux chargés de l'application des lois. Nous fournirons de plus amples informations dès qu'elles seront disponibles", a déclaré un porte-parole de l'unité fédérale Homeland Security Investigations dans un communiqué relayé par le magazine Rolling Stone. Contrairement à deux de ses fils, Justin et King, P. Diddy n'était lui pas présent lors de cette perquisition de grande ampleur.

Ces derniers mois, le poids lourd du rap US avait été visé par plusieurs accusations et plaintes, notamment pour viol et violences. Son ex-compagne, la chanteuse de R'n'B Cassie, a porté plaindre contre P.Diddy en novembre dernier, pour des faits de viol et violences physiques qui se seraient produits pendant 13 ans, entre 2005 et 2018, quand elle était en couple avec le rappeur, de 17 ans son aîné.