Ils ont inventé l'arbre "Frankenstein" - capable de produire jusqu'à 40 types de fruits différents

Découvrez Frankenstein, un projet fascinant qui a réussi à produire des dizaines de types différents de fruits sur un seul arbre. Voici comment cela a été réalisé.

L'"Arbre Frankenstein", également appelé "arbre aux quarante fruits", est une création naturelle qui a vu le jour comme une manifestation artistique en faveur de la conservation environnementale et comme un engagement scientifique. Bien que couramment appelé l'arbre de Frankenstein, son apparence est bien plus belle que celle du redoutable monstre imaginé par Mary Shelley. En réalité, cette espèce n'a pas de nom propre, on l'appelle simplement "l'arbre aux 40 fruits".

L'idée a été conçue en 2008 par Sam Van Aken, professeur d'arts à l'Université de Syracuse, dans l'État de New York. L'objectif du sculpteur était de créer une œuvre qui transcende l'art, l'agriculture et la conservation. Il le décrit comme une capsule vivante de biodiversité, née pour préserver et sensibiliser à la perte de diversité des fruits que nous consommons.

"Il y a 100 ans, aux États-Unis, 2 000 variétés de pêches étaient cultivées, presque 2 000 variétés de prunes et près de 800 variétés de pommes. Aujourd'hui, seule une fraction de celles-ci subsiste, menacée par l'industrialisation de l'agriculture, les maladies et les changements climatiques", a déclaré Van Aken.

Chaque arbre fruitier a été ramené à une seule espèce, créée par greffage, une technique connue depuis l'Antiquité qui consiste à faire pousser un fragment d'une plante sur le tronc d'une autre, en veillant à ce que les tissus des deux se rejoignent au point de jonction. En conséquence, le greffon peut se développer, absorbant indirectement les nutriments. Le résultat est un arbre qui peut produire des fleurs et des fruits d'autant de variétés que de greffes possibles, tout en remplissant d'autres fonctions. D'une part, perpétuer et élargir les variétés de fruits les plus savoureux, productifs ou résistants, et d'autre part, remplir une fonction adaptative, puisque c'est le tronc qui est en contact avec le sol.

Il a fallu plusieurs années pour produire chacun de ces arbres : les greffes sont réalisées au printemps, mais il faut attendre un an entier pour vérifier si le processus a fonctionné, deux ou trois pour qu'ils commencent à fructifier, et jusqu'à huit pour obtenir un arbre avec 40 fruits.

Les arbres cultivés par le professeur Van Aken appartiennent au genre Prunus, qui comprend, entre autres, les pêchers, les pruniers, les cerisiers et les abricotiers, chacun d'eux ayant des centaines ou des milliers de variétés. Pendant une grande partie de l'année, ils ressemblent à n'importe quel autre arbre, mais au printemps, ils fleurissent en diverses nuances de blanc et de rose. Le grand spectacle a lieu en été, lorsque les fleurs laissent place à 40 variétés différentes de pêches, prunes, cerises, nectarines et abricots.