Ces vers noirs se préparent à envahir les maisons après les pluies, voici comment s'en débarrasser

Si vous remarquez ces vers dans votre maison, ne prenez pas ce problème à la légère. Il est possible que vous soyez envahi par ces créatures indésirables. Voici comment vous en débarrasser définitivement.

Ces vers noirs sont appelés des iules et sont plus susceptibles d'être rencontrés dans les zones rurales et dans les zones moins denses. Ils proviennent principalement du sol, des forêts, des parcs, etc. Les vers noirs sont généralement appelés vers d'humidité, car l'humidité est leur environnement idéal. Ils se distinguent par leur couleur sombre et par les deux rangées de pattes qu'ils ont sur les côtés de leur corps. Une autre caractéristique particulière est que leur corps est divisé en différents segments, pouvant atteindre jusqu'à 100, et ils se déplacent généralement assez lentement. Lorsque vous les dérangez ou s'ils perçoivent un danger imminent, leur mécanisme de défense est de se rouler en boule.

Les vers noirs vivent principalement dans le sol, dans des endroits où l'humidité abonde, et ils apparaissent généralement au printemps et en automne. C'est alors que vous êtes le plus susceptible de les trouver dans les espaces extérieurs de votre maison ou même à l'intérieur, s'ils parviennent à y pénétrer. Ils sont détritivores, c'est à dire qu'ils se nourrissent de végétaux et de champignons en décomposition, certaines variétés même se nourrissent d'insectes en décomposition. Leur action et leur présence sont donc plutôt bénéfiques, et elles sont inoffensives.

Les vers noirs ne sont pas dangereux, car ils ne piquent pas et ne peuvent pas causer de dommages, sauf si vous avez une allergie spécifique à eux et entrez en contact direct. Cependant ils sentent très mauvais et sont gênants lorsqu'ils meurent et commencent à se décomposer. Cependant, ils impressionnent certaines personnes et peuvent venir en nombre, coloniser vos façades, vos terrasses et même les murs, les salles de bains.

À l'intérieur de la maison, ils préfèrent se rassembler dans des endroits très humides, comme dans divers endroits de votre cuisine ou de votre salle de bain, où l'humidité et l'eau propre ou sale sont constamment présentes. Vous pouvez découvrir les vers noirs même dans les siphons et les drains, surtout si vous ne les utilisez pas pendant longtemps.

Pour éliminer les vers noirs, il y a deux méthodes : la préventive et le traitement. En préventif, sachez que les vers noirs dans la maison cherchent constamment de la nourriture, comme divers déchets et ordures généralement présents dans une cuisine, ainsi que tout type de matière organique en décomposition. Il faut donc éliminer les déchets qui traînent mais aussi aussi l'humidité en ne laissant pas des surfaces humides. Assurez-vous également de balayer et d'éponger régulièrement avec des produits de nettoyage et des désinfectants, ainsi que de garder propres les comptoirs de la cuisine, l'évier, ainsi que la salle de bain en général. Ce sont en effet les endroits où ces vers se trouvent et vivent principalement.

Le traitement est lui très simple : procéder périodiquement à une pulvérisation d'insecticide. Vous pouvez utiliser tout type d'insecticide pour fourmis qui fonctionnent en général très bien sur les iules. Certaines grandes surfaces de bricolage vendent aussi des produits spécifiques pour les iules qui fonctionnent bien mais attention : ils coûtent en général plus cher qu'un insecticide pour fourmis qui fera en général très bien le travail.