À qui appartiennent ces magnifiques oeufs turquoise ?

Certains pensent qu'ils sont bleu turquoise et d'autre qu'ils sont bleu-vert. Ce sont de vrais oeufs d'un animal peu connu. Faites sa connaissance.

Ces œufs n'ont pas été peints, il s'agit de leur couleur originale et réelle. Ils ont été pris en photo lors d'une expédition au Legado das Águas, la plus grande réserve privée de la forêt atlantique du Brésil. Quelle est leur couleur ? Bleu turquoise pour certains et bleu-vert pour d'autres.

Ces oeufs sont pondus par le tinamou. Ce sont des oiseaux indépendants et solitaires. Les mâles et les femelles se rencontrent pour s'accoupler et se séparent dès que la femelle pond les œufs dans un nid rudimentaire au sol de la forêt, parmi les racines de grands arbres ou à côté de troncs tombés. C'est le moment où les femelles partent pour s'occuper d'autres tâches et les mâles commencent à couver les œufs pendant 19 à 21 jours. Lorsque les oeufs éclosent, les papas s'occupent des petits, les protégeant de toute menace, restant au sol jusqu'à ce qu'ils volent avec lui vers une branche haute et ensuite se montrent indépendants.

La vocalisation principale du tinamou consiste en un seul cri aigu et bien espacé, le cri du mâle étant plus court que celui de la femelle. Le cri rend difficile sa localisation par les prédateurs et n'est identifié avec précision que par un autre tinamou. En période de reproduction, ils émettent trois cris consécutifs. Les femelles sont dominantes et territoriales, et un couple se situe généralement à la limite d'audition du cri d'un autre couple, soit environ tous les 200-250 mètres.

La principale menace, qui peut contribuer à mettre le tinamou en danger d'extinction, est la déforestation, car il préfère la forêt primaire et ne s'adapte pas à la forêt secondaire en raison de la végétation basse, qui entrave sa vision et son déplacement. À l'exception de l'humain, le tinamou a de nombreux prédateurs naturels : tels que le renard, la chouette, le furet, l'opossum, le chat sauvage, le faucon, le raton laveur, l'ocelot et le puma. Mais il a aussi, en lézards, pécari à lèvres blanches et capybaras, des ennemis qui peuvent attaquer ses œufs et ses petits. Une autre menace, classée comme exotique et croissante, est le sanglier, un fléau qui décime toute la faune sauvage terrestre et peut être chassé dans tout le Brésil.

Très présente dans les régions nord-est, sud-est et sud du Brésil, le tinamou préfère les régions proches des ruisseaux, dans des zones accidentées, y compris dans des ravins et des pentes rocheuses, car ces endroits facilitent "le perchoir" et rendent difficile l'action des prédateurs terrestres.