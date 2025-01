Boire cette quantité de thé réduit les risques d'avoir Alzheimer, une étude le confirme

L'alimentation joue un rôle important sur la prévention de la démence, et notamment de la maladie d'Alzheimer. Cette boisson chaude peut y contribuer.

L'alimentation est notre meilleure médecine. Si la démence - notamment la maladie d'Alzheimer - est incurable, le risque d'en souffrir peut être réduit grâce à la nutrition. Certains aliments sont à éviter : alcool, sucres, viandes transformées ; et d'autres sont au contraire à favoriser, comme les noix, les poissons gras, l'huile d'olive... et le thé selon plusieurs études.

La plus récente, publiée en janvier 2025 dans la revue Nature, a analysé l'impact de la consommation de thé vert sur le cerveau de près de 9000 Japonais âgés de plus de 65 ans. Des IRM cérébrales ont été réalisées pour observer en particulier une partie du cerveau, appelée la substance blanche, dans laquelle des lésions sont de plus en plus fréquentes avec le vieillissement, et ont été associées à la démence et notamment à la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont ainsi découvert que les personnes qui consommaient le plus de thé vert avaient moins de lésions de la substance blanche cérébrale. Cela suggère donc que "la consommation de thé vert, en particulier trois tasses ou plus par jour, peut contribuer à prévenir la démence", concluent les auteurs de l'étude.

Cette étude apporte ainsi de nouveaux éclairages à cet effet protecteur "mal compris". Jusqu'alors, les chercheurs ont expliqué les bienfaits du thé vert sur le cerveau par sa richesse en polyphénols, une substance antioxydante qui a "des effets neuroprotecteurs". Il a également été rapporté que le thé vert réduisait la pression artérielle, et "l'hypertension est considérée comme le facteur de risque le plus important pour les lésions de la substance blanche", expliquent les auteurs de l'étude.

Ce n'est donc pas la première étude qui démontre les bienfaits de la consommation de thé sur le cerveau. Une étude taïwanaise publiée en 2024 a conclu que "la consommation de plus ou moins 3 tasses ou de thé par jour a un effet protecteur contre la maladie d'Alzheimer". Et une revue d'études publiée en 2023 a "démontré que la consommation de thé (vert ou noir) est associée à une réduction significative du risque de démence, de maladie d'Alzheimer". La démence est la 7e cause de mortalité dans le monde, et la maladie d'Alzheimer est responsable d'environ deux tiers des cas.