Dans quels produits trouve-t-on de l'E127, le colorant autorisé en France mais qui vient d'être interdit aux États-Unis ?

Un additif potentiellement dangereux pour la santé vient d'être interdit par les autorités sanitaires américaines.

Un colorant interdit aux États-Unis est encore utilisé en France. La Food and Drug Administration (FDA) américaine a pris la décision ce 15 janvier 2025 de "révoquer l'utilisation" du "Red No. 3", plus connu en Europe comme E127, ou érythrosine. Ce colorant alimentaire est présent aux États-Unis dans de nombreux aliments et médicaments.

La raison de cette décision : ce colorant créé à partir de pétrole "provoque le cancer chez les rats de laboratoire". Cet effet nocif sur les rats avait pourtant été prouvé... il y a 30 ans. Heureusement, "les études menées sur d'autres animaux ou sur l'homme n'ont pas montré le même effet et il n'existe aucune preuve que le Red No. 3 provoque le cancer chez l'homme", rassure la FDA. Par mesure de précaution, les États-Unis avaient interdit la présence de l'E127 dans les cosmétiques, mais pas dans l'alimentation ni les médicaments.

En Europe et donc en France, ce colorant synthétique controversé est toujours autorisé. Les autorités sanitaires européennes l'avaient évalué en 1990 puis à nouveau en 2011. Tout en connaissant "les effets tumorigènes de l'érythrosine sur la glande thyroïde des rats", l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a continué d'autoriser le colorant. D'après l'EFSA, des comités d'experts de l'Europe et de l'Organisation mondiale de la santé ont conclu "qu'il n'y avait pas de problème de sécurité aux niveaux d'exposition actuels".

Dans l'alimentation, l'E127 est seulement autorisé dans "les cerises cocktail, les cerises confites et les cerises Bigarreaux". L'érythrosine est en effet utilisé pour donner une couleur rouge rose ou rouge aux aliments et aux médicaments. L'E127 est d'ailleurs toujours autorisé en Europe dans les médicaments, et nombre d'entre eux en contiennent, donc certains très consommés : l'amoxicilline, le paracétamol ou encore le spasfon. La liste complète des médicaments où l'E127 est présent est disponible sur le site du Quotidien du pharmacien.