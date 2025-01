Cancer du sein : une nouvelle loi adoptée, que va-t-elle changer pour la prise en charge des soins  ?

Le Parlement a voté à l'unanimité pour l'adoption d'une loi visant à améliorer la prise en charge des soins liés au cancer du sein.

Le cancer du sein est le plus fréquent, et le plus meurtrier chez les femmes en France. Chaque année, plus de 60 000 nouveaux cas sont diagnostiqués, et plus de 12 000 en décèdent. Au-delà de l'impact évident sur la santé, le cancer du sein est aussi à l'origine de difficultés financières chez de nombreuses patientes. Même si la majorité des soins sont pris en charge (rendez-vous médicaux, traitements, chirurgie...), il reste d'importants frais à la charge des patientes.

Le reste à charge est en moyenne de 1 400 euros par personne, en grande partie à cause des dépassements d'honoraires, par exemple pour la chirurgie reconstructrice après une mastectomie. Résultat, les patientes "les plus précaires renoncent aux soins ou produits non pris en charge ou insuffisamment remboursés qui s'avèrent trop onéreux", selon le rapporteur du texte à l'Assemblée, le député Yannick Monnet. Par exemple, 15 % des femmes sont contraintes "à renoncer à une chirurgie de la réparation pour des motifs financiers", d'après lui.

C'est pour pallier cette problématique qu'une proposition de loi "visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie" a été présentée puis débattue au Parlement. Elle a été votée à l'unanimité dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 janvier par l'Assemblée Nationale, la loi peut donc entrer en vigueur. Le texte prévoit une prise en charge intégrale du renouvellement des prothèses mammaires, des actes de tatouage médical de l'aréole et du mamelon, ainsi que des sous-vêtements adaptés au port de prothèses mammaires amovibles.

Un "forfait de financement des soins et dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale", est également prévu, mais son montant sera fixé plus tard par arrêté. Il pourrait comprendre des crèmes, vernis ou encore sous-vêtements post-opératoires, des produits "indispensables" mais actuellement non-remboursés. Des soins de support (consultations de psychologie, de diététique...) sont également concernés, d'après l'AFP. Enfin, le texte acte un encadrement des dépassements d'honoraires pour la reconstruction mammaire. Cette loi constitue une "avancée capitale" pour les patientes, selon le député Yannick Monnet. Mais il estime qu'il "reste du chemin à parcourir" pour diminuer le fardeau financier lié au cancer du sein.