Les migraines pourraient être dues à une cause inattendue, tout commencerait dans la bouche

En France, 15% des adultes souffrent de migraines. Pourtant, les causes de cette maladie très fréquente ne sont pas encore parfaitement connues.

Chaque migraineux sait que ses maux de tête sont déclenchés par certains facteurs. Il peut s'agir du manque de sommeil, du stress, du café, du tabac, de l'alcool, d'un repas trop copieux... Si ces déclencheurs sont bien connus, les causes profondes de la migraine le sont moins. Des chercheurs ont récemment découvert un lien entre les migraines et la bouche, qui pourrait en partie expliquer pourquoi certaines personnes en souffrent et pas d'autres.

Une étude menée par l'Université de Sydney est "la première au monde" a avoir mis en évidence "une relation potentielle entre le microbiote buccal (l'ensemble des microbes dans la bouche - NDLR) et le système nerveux", se réjouissent leurs auteurs dans un communiqué. Ils ont en effet observé des différences entre les microbes buccaux des personnes qui souffraient plus de migraines et celles qui en souffraient moins.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs australiens ont étudié le microbiote buccal de femmes néo-zélandaises dont une partie souffrait de de maladies douloureuses comme les migraines ou fibromyalgie, une maladie chronique caractérisée par des douleurs, notamment des maux de tête. Les participantes à l'étude ont estimé leurs douleurs pendant 4 semaines. Leur santé bucco-dentaire a également été évaluée.

En comparant l'ensemble de ces informations, les chercheurs ont observé que les femmes qui avaient le plus de douleurs, dont des maux de tête, avaient un microbiote buccal différent des autres, et avaient une moins bonne hygiène bucco-dentaire. "Notre étude montre une association claire et significative entre une mauvaise santé bucco-dentaire et la douleur", a déclaré l'autrice principale, la Pr Joanna Harnett. Avec son équipe, ils ont observé qu'une "mauvaise santé bucco-dentaire était un facteur prédictif significatif de migraines fréquentes et chroniques". Une autre étude, publiée en 2023, avait également "montré l'association positive et la corrélation entre les maladies parodontales et la migraine chronique".

Selon les auteurs de l'étude publiée dans Frontiers in Pain Research en avril 2025, "ces résultats incitent à envisager un axe" entre le microbiote de la bouche et le système nerveux, comme cela a largement été prouvé pour le microbiote intestinal. Le microbiote buccal aurait ainsi bien plus d'impact sur le reste du corps qu'on ne le pense. Une mauvaise santé bucco-dentaire a d'ailleurs déjà été associée à d'autres maladies, notamment l'infarctus et l'AVC.

Alors pour prendre soin de sa bouche et donc de sa santé, il est recommandé de limiter la consommation de sucre, d'alcool et de tabac. Au quotidien, il est essentiel de se brosser les dents au moins 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes, et d'utiliser du fil dentaire ou des brossettes interdentaires. Enfin, un rendez-vous de prévention tous les ans chez le dentiste permet de vérifier et de prendre soin de sa santé bucco-dentaire.