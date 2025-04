Un vigneron donne ses conseils pour bien choisir une bouteille de vin au supermarché - "attention aux coups de coeur"

Choisir une bouteille de vin en magasin n'est pas une mince affaire. Avec les conseils de ce vigneron, la tâche sera beaucoup plus simple.

Qui n'a jamais fini en retard à un dîner après avoir perdu de longues minutes paralysé devant l'étalage des bouteilles de vin? Faut-il se fier à la couleur, au prix, à la beauté de l'étiquette, au prix remportés… ? Impossible de faire le choix. Pour aider à discerner le bon du mauvais, un vigneron du Val-de-Loire, Émile Coddens, a donné ses astuces.

Dans une vidéo partagée à ses 527 000 abonnés, il conseille tout d'abord de se détourner des bouteilles entreposées debout. "Un vide va se créer entre le vin et le bouchon, ce qui va le faire sécher et l'abîmer", regrette l'expert. Quand un bouchon en liège sèche, il perd son élasticité et se rétracte légèrement. De l'air peut s'infiltrer dans la bouteille et le vin commence à s'oxyder. Cela fini par changer ses arômes, il peut devenir fade et même sentir le vinaigre. De quoi faire mauvaise impression auprès de son hôte !

© Adobe Stock-Andrii

Si toutes les bouteilles de votre supermarché sont debout, optez au minimum pour celles qui sont entreposées au fond du rayon, à l'abri de la lumière agressive des grandes surfaces. "La lumière abime la couleur et donne mauvais goût", prévient Emile Coddens. Les vins blancs, rosés et mousseux ainsi que les crémants et les champagnes sont les plus fragiles à ses effets. Au contact des UV ou de la lumière artificielle, ils développent des arômes désagréables, souvent décrits comme de l'œuf pourri, du chou cuit ou du caoutchouc brûlé.

Le vigneron termine sa vidéo par de la prévention envers les petites étiquettes "coups de cœur" apposées sur certaines bouteilles. "On retrouve ces étiquettes ou ces collerettes quand les supermarchés ont un stock trop important d'un type de vin", révèle-t-il. "Les enseignes ne demandent pas à un sommelier de goûter les 4 000 références disponibles pour choisir son coup de cœur de la semaine ou du mois, elles veulent juste s'en débarrasser".

Même chose pour les médailles. Comme le rappelle Émile Coddens, ce n'est pas parce qu'une bouteille a reçu une médaille, que le vin est bon ! "Certains concours, comme Vignerons Indépendants ou Concours général agricole, sont assez réputés et intéressants. Par contre, certains ont une origine très floue et ne sont pas un gage de qualité". "Plus vieux" n'est pas toujours synonyme de "meilleur" non plus. Parfois, un millésime ancien indique simplement que la bouteille n'a pas réussi à être vendue. Pour apprendre à connaître les bons vins, le vigneron conseille évidemment de se faire guider par un caviste. "Sans même acheter, discutez, apprenez… Comme ça vous saurez quoi choisir la prochaine fois". De quoi devenir un fin connaisseur !