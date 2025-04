Le "papier toilette africain" est très différent du nôtre et bien moins cher, il peut vous changer la vie

Une alternative au papier toilette se développe en Afrique. Elle présente de nombreux avantages, notamment financiers.

Le papier toilette blanc en rouleau, comme on le connait, est certes pratique, mais pas très écologique. Selon une étude publiée en 2023 dans Environmental Science & Technology Letters, il contient parfois des PFAS, des polluants dits éternels et qui peuvent être dangereux pour la santé. Cette présence s'explique par le fait que certains fabricants ajoutent des substances chimiques pour le passage du bois en pâte à papier. Un million d'arbres sont aussi abattus par an dans le monde pour fabriquer du papier toilette.

Plusieurs alternatives sont donc envisagées pour limiter cet impact environnemental. Certains consommateurs optent pour le papier toilette réutilisable : un rouleau de morceaux de tissu à laver entre chaque utilisation. Heureusement, pour les plus sceptiques, une autre solution pourrait être apportée en provenance d'un autre continent.

En Afrique, une plante est considérée comme pouvant être "le futur papier toilette". Il s'agit du Plectranthus barbatus, souvent appelé boldo. Cette plante feuillue peut atteindre jusqu'à deux mètres de haut. Elle est cultivée dans toute l'Afrique et prospère sous des températures tropicales chaudes et un ensoleillement partiel.

"Le Plectranthus barbatus est le papier toilette africain. De nos jours, de nombreux jeunes ignorent l'existence de cette plante, mais elle pourrait constituer une alternative écologique au papier toilette", a expliqué Martin Odhiambo, herboriste au Musée national du Kenya, auprès de la BBC. Cette plante a une "odeur douce et agréable", à la fois mentholée et citronnée. Les feuilles ont, en plus, une taille proche d'un carré de papier toilette industriel et peuvent être jetées dans des toilettes classiques avec chasse d'eau.

La plante a déjà conquis certains Américains, notamment des militants écologistes, qui la cultivent en pépinière et partagent des boutures. En plus d'éviter d'abattre l'arbre et de refaire pousser des feuilles de papier toilette à chaque saison, cette plante a aussi un grand avantage : tout est gratuit une fois les graines semées.

La production à grande échelle n'est cependant pas pour demain. Si certaines grandes entreprises cherchent à réduire l'impact environnemental du papier toilette, elles n'optent pas encore pour l'usage du boldo. Dans certains pays, la plante est même considérée comme une espèce envahissante, notamment en Afrique du Sud, qui limite sa propagation. Elle pourrait toutefois être cultivée dans des zones contrôlées et surveillées.

Le défi se trouve aussi du côté de l'acceptation publique. "Je sais que certains considèrent l'utilisation des feuilles comme papier toilette comme un retour en arrière (...). Si nous restons ouverts d'esprit et continuons à promouvoir cette plante, nous pourrions éventuellement la produire en masse pour une utilisation généralisée", estime Martin Odhiambo.