Vous aimez prendre de longues douches chaudes ? C'est une mauvaise idée pour la santé, voici pourquoi

Les douches très chaudes sont certes relaxantes et particulièrement agréables quand il fait froid, mais elles ne sont pas forcément conseillées pour la peau.

Avec l'arrivée de l'automne et la baisse des températures, quoi de plus réconfortant qu'une longue douche chaude ? Cela détend les muscles, soulage les tensions, apaise... Une douche chaude prise quelques heures avant le coucher peut même aider à s'endormir plus vite. On comprend pourquoi tant de personnes aiment augmenter le thermostat de la douche et rester longtemps sous l'eau chaude, voire brûlante !

Mais mauvaise nouvelle : ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. D'abord, pour la peau. Les douches trop chaudes sont largement déconseillées par des dermatologues. L'eau chaude "abîme et détruit le film hydrolipidique, qui protège la peau des agressions externes, maintient l'humidité et évite le dessèchement de la peau", avait expliqué le Dr Mostefa Rafaa, dermatologue, au Parisien. Résultat, la peau s'assèche, tiraille, et des rougeurs peuvent apparaître.

Les douches chaudes sont particulièrement déconseillées aux personnes qui ont la peau sèche ou des maladies dermatologiques comme l'eczéma ou le psoriasis. L'eau trop chaude a le même effet sur les cheveux, et peut provoquer sécheresse et pellicules.

Mais au-delà de la peau et des cheveux, le fait de prendre de longues douches trop chaudes peut avoir des effets plus graves sur la santé. L'eau chaude provoque une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui a plusieurs conséquences. C'est notamment déconseillé en cas de problèmes de circulation sanguine, comme l'insuffisance veineuse. "La chaleur sur les jambes est néfaste en cas de problèmes veineux. Évitez les bains trop chauds", précise d'ailleurs l'Assurance maladie.

C'est aussi potentiellement dangereux pour le cerveau. Le Dr Baibing Chen, neurologue à l'université de Michigan aux Etats-Unis, a alerté sur cette habitude dans une vidéo sur les réseaux sociaux. "En tant que neurologue, je ne prends pas de douches brûlantes. L'exposition à de l'eau très chaude peut provoquer une dilatation de vos vaisseaux sanguins. Et rester debout dans un espace fermé et humide peut provoquer une accumulation de sang dans les jambes. Tout cela signifie qu'il y a moins de sang qui va vers le cerveau, et c'est là que vous pouvez vous évanouir", explique-t-il.

Les malaises peuvent être à l'origine de chutes dangereuses. "Je vois ça fréquemment, surtout chez des personnes âgées. Les gens arrivent alors avec des lésions cérébrales, des blessures au cou et même des saignements cérébraux", rapporte le neurologue. Il conseille aux personnes qui aiment prendre des douches très chaudes de "ne pas rester trop longtemps".

Enfin, les longues douches chaudes peuvent aussi représenter un danger pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, et notamment de tension. Les personnes hypotendues sont en effet plus sujettes aux chutes de tension, qui peuvent être favorisées par la dilatation des veines. Il vaut donc mieux réduire un peu le thermostat, et prendre des douches de maximum 10 minutes à une température ne dépassant pas 40 degrés.