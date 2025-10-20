Élu meilleur gardien français du siècle, il finit dans un cirque

L'ancien gardien des Bleus a eu une reconversion étonnante après sa carrière.

Joël Bats ? Fabien Barthez ? Non, le meilleur gardien du siècle en équipe de France est certainement moins connu car il faut aller cherche bien plus loin dans l'histoire des Bleus pour le trouver. Selon L'Equipe, c'est Julien Darui, natif du Luxembourg, qui possède ce titre honorifique, attribué par le quotidien français en 1999. Et pourtant la carrière du portier tricolore n'a pas été un long fleuve tranquille, puisqu'elle a été entrecoupée par la Seconde guerre mondiale.

Le jeune Julien a commencé à faire parler de lui à 12 ans, il a commencé le football après une fugue. "Il se retrouve dans l'équipe juniors d'Audun-le-Tiche, et il y arrête un penalty et toutes les frappes car il n'encaissera jamais de but" avec cette équipe. A 15 ans, il garde les buts de l'équipe seniors. Et à 17 ans, il en est déjà le "patron" explique Jean-Philippe Réthacker, dans son ouvrage intitulé "Il était une fois les gardiens de but" (Alta, 1979)

© Photo de la finale de la coupe de France 1938-1939 opposant l'Olympique lillois au Racing Club de Paris

Quelques années plus tard, Julien Darui fait partie de l'effectif qui dispute la Coupe du monde 1938 et commence réellement sa carrière. En 1942, avec le Red Star, il remporte la Coupe de France. En 1947, il est désigné portier d'une sélection européenne qui affronte l'équipe nationale du Royaume-Uni et remporte la même année son seul titre de champion de France avec le CO Roubaix-Tourcoing.

Surnommé le gardien volant, il restera à jamais le premier gardien de l'histoire de l'équipe de France à avoir été capitaine de la sélection. Il comptera 25 sélections avec les Bleus.

Son après carrière est en revanche très étonnant. S'il tente l'aventure en tant qu'entraîneur dans un premier temps, Julien Darui sera finalement embauché par le cirque Jean Richard pour un numéro très particulier : arrêter des penalties des spectateurs sur la piste de cirque ! Une tâche qui lui était bien évidemment accessible et qui lui a permis de gérer ses fins de mois après sa retraite.

Julien Darui quittera néanmoins assez rapidement cet emploi, considéré plus comme un intermède qu'une vraie reconversion. Il redeviendra un entraîneur local, mais ouvrira surtout son café à Dijon pour y terminer sa vie bien remplie à l'âge de 71 ans, le 12 décembre 1987.