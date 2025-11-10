Mélatonine : quels sont les risques pour la santé ?

De nombreuses personnes prennent des compléments de mélatonine, disponibles en vente libre. S'ils sont considérés comme sûrs, la prudence reste de mise.

La mélatonine fait partie des compléments alimentaires les plus populaires. Et on comprend pourquoi : elle promet de s'endormir plus facilement, sans les risques associés aux somnifères. Ces compléments alimentaires sont d'ailleurs considérés comme particulièrement sûrs, notamment parce que la mélatonine est une hormone produite naturellement par le corps pour réguler notre horloge biologique. Mais comme tout médicament ou complément alimentaire, les comprimés de mélatonine de sont pas sans risque, en particulier dans certains cas.

Déjà, en 2018, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) mettait en garde suite à "des signalements d'effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation de compléments alimentaires contenant de la mélatonine". De nombreux symptômes ont été rapportés : maux de tête, vertiges, somnolence, tremblements, nausées, vomissements, douleurs abdominales... L'agence a ainsi recommandé à certaines personnes d'être particulièrement vigilantes avec la prise de compléments de mélatonine, voire de les éviter totalement.

"L'Anses recommande d'éviter la consommation de compléments alimentaires contenant de la mélatonine aux personnes souffrant de maladies inflammatoires ou auto-immunes, aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants, aux adolescents et aux personnes devant réaliser une activité nécessitant une vigilance soutenue et pouvant poser un problème de sécurité en cas de somnolence".

L'agence a aussi recommandé aux personnes souffrant d'épilepsie, d'asthme, de troubles de l'humeur ou du comportement, ou qui suivent un traitement médicamenteux, de demander l'avis d'un professionnel de santé avant de prendre des compléments de mélatonine. Des interactions avec certains médicaments (notamment anticoagulants, antiépileptiques, antidiabétiques ou encore psychotropes) sont en effet possibles.

Enfin, l'Anses conseille aussi de "limiter la prise de ces compléments alimentaires à un usage ponctuel", et regrette l'absence de données suffisantes sur les effets à long terme". Justement, une étude a récemment mis en évidence de potentiels risques à long terme pour la santé chez les personnes qui prennent des compléments de mélatonine.

L'étude a été menée pendant 5 ans auprès de 130 000 adultes souffrant d'insomnie aux États-Unis et en Angleterre. Seule une partie d'entre eux prenaient de la mélatonine de façon prolongée. Les chercheurs ont observé que ceux qui en prenaient avaient 90 % de plus de risque d'avoir une insuffisance cardiaque et 3,5 fois plus de risque d'être hospitalisés pour cette même raison par rapport à ceux qui ne prenaient pas de mélatonine. Ils étaient même "près de deux fois plus susceptibles de mourir de toute cause".

Cependant, si "l'association observée soulève des inquiétudes quant à la sécurité de ce supplément largement utilisé, cette étude ne peut pas prouver une relation directe de cause à effet. Des recherches supplémentaires sont nécessaires", affirme le Dr Ekenedilichukwu Nnadi, auteur principal de l'étude.