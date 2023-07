Robert Oppenheimer : les petits et grands secrets de la vie du physicien

Découvrez l'histoire captivante de Julius Robert Oppenheimer, le scientifique derrière la bombe atomique. Explorez les mystères qui l'entourent, de ses liens avec le mouvement communiste à l'impact dévastateur de ses découvertes.

Julius Robert Oppenheimer, physicien théoricien américain du XXe siècle, fut une personnalité complexe et fascinante. Impliqué dans le projet Manhattan et la création de la bombe atomique, sa vie fait actuellement l'objet d'un film réalisé par Christopher Nolan. Pourtant beaucoup de questions restent en suspens sur la vie du célèbre physicien. Qui était vraiment Robert Oppenheimer ?

De quelle origine est Robert Oppenheimer ?

Robert Oppenheimer est né le 22 avril 1904 à New York dans une riche aisée. D'origine allemande, ses parents sont juifs non pratiquants. Son père, Julius Oppenheimer, possède une importante entreprise de textile. Avec sa femme, Ella Friedman Oppenheimer, ils sont les parents de trois garçons : Julius Robert, Lewis Frank et Frank Friedman. Le jeune Lewis Frank meurt en bas âge, tandis que Frank, le benjamin, suivra les pas de son frère en devenant aussi physicien. Robert Oppenheimer fait ses études à Harvard, où il obtient un diplôme en physique en 1925. Après Harvard, il étudie à l'université de Göttingen, en Allemagne. Il est ensuite nommé professeur de physique pour l'université de Berkeley aux Pays-Bas. Il rentre aux Etats-Unis en 1929.

De quoi est mort Robert Oppenheimer ?

Julius Robert Oppenheimer est décédé le 18 février 1967 à l'âge de 62 ans. Il est mort des suites d'une forme de cancer de la gorge appelée cancer de la cavité buccale et du pharynx. Oppenheimer avait été diagnostiqué avec cette maladie en 1965 et a subi une laryngectomie partielle pour enlever la tumeur. Malgré les traitements, la maladie a progressé. Il est tombé dans le coma le 15 février 1967 et est décédé à son domicile de Princeton, dans le New Jersey. Son cancer serait dû à la cigarette et non aux radiations du projet Manhattan sur lequel il a travaillé.

Robert Oppenheimer était-il communiste ?

En 1936, Robert Oppenheimer fait la rencontre de Jean Tatlock, une étudiante avec qui il a eu une liaison et qui était membre du parti communiste américain. Cette relation contribue à susciter des soupçons et des accusations selon lesquelles Oppenheimer est proche des Soviétiques. Mais Robert Oppenheimer a toujours nié toute implication dans des activités communistes. Pendant la période du maccarthysme et de la guerre froide, la peur du communisme était omniprésente aux États-Unis, ce qui a amplifié les soupçons et les accusations portées contre lui. Bien qu'il ait eu des affiliations avec des mouvements politiques de gauche, il n'a jamais été un membre avéré du parti communiste.

Robert Oppenheimer a-t-il eu des regrets ?

Au milieu des années 1960, lors d'une interview accordée à la BBC, Robert Oppenheimer a prononcé des mots qui résument parfaitement son ambivalence envers sa création. Il aurait déclaré selon Radio France : "Hiroshima a été bien plus coûteux en vies et en souffrance inhumaine que ce que nous voulions pour arrêter la guerre. Mais c'est plus facile à dire, après coup…" Oppenheimer a parfaitement conscience que la bombe atomique a entraîné des conséquences humaines dévastatrices, allant au-delà de ce qu'il pensait pour mettre fin au conflit. Il exprime par ces mots son regret et sa prise de conscience de l'ampleur des dommages causés. Néanmoins, il reconnaît également la facilité avec laquelle on peut réfléchir aux événements passés et porter des jugements rétrospectifs, sans être confronté aux pressions et aux enjeux complexes de l'époque.

Oppenheimer a-t-il dit "Je suis devenu la mort" ?

Robert Oppenheimer a bien prononcé la célèbre phrase "Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes" lorsqu'il a été interrogé sur ses sentiments après le premier test de la bombe atomique, en juillet 1945. Cette phrase puissante fait référence à une citation de la Bhagavad-Gita, un texte hindou ancien. Dans ce dernier, le dieu Krishna se présente sous une forme terrifiante pour rappeler à l'humanité la nature éphémère de la vie et la puissance destructrice inhérente à l'univers. Oppenheimer, en utilisant cette citation, cherchait sans doute à exprimer la portée tragique de la création de la bombe atomique et son propre sentiment de responsabilité face aux conséquences dévastatrices de cette arme.

Oppenheimer est un film biographique sur Julius Robert Oppenheimer. Le film est réalisé par Christopher Nolan et met en vedette Cillian Murphy dans le rôle d'Oppenheimer. Sa sortie en France est prévue le 19 juillet 2023. Le film raconte l'histoire d'Oppenheimer, de sa jeunesse à son rôle dans le projet Manhattan. Il explore ses doutes moraux sur le développement de la bombe atomique et sa lutte pour vivre avec les conséquences de ses actions. Voir la bande-annonce du film Oppenheimer

Robert Oppenheimer et le projet Manhattan

Réputé pour son expertise dans le domaine de la physique nucléaire, Robert Oppenheimer est recruté par le général Leslie Groves, en 1942, pour rejoindre le projet Manhattan. Il s'agit d'un programme gouvernemental top secret visant à développer la bombe atomique. En tant que directeur scientifique du projet, Oppenheimer devait s'assurer du respect de l'échéancier et du budget. Aussi, il supervisait une équipe prestigieuse, composée de nombreux lauréats du prix Nobel : Enrico Fermi, Arthur Compton, Ernest Lawrence. Le programme a mobilisé plus de 129 000 personnes, répartis sur plusieurs sites de recherche, Oak Ridge et Handford pour la production de matériel fissile notamment. Groves et Oppenheimer choisissent, pour abriter le centre de recherche sur les armes atomiques, un lieu très isolé et facilement contrôlable du Nouveau-Mexique : Los Alamos. La bombe atomique y sera mise au point et testée. Le célèbre scientifique est d'ailleurs présent lors du premier essai nucléaire, baptisé "Trinity", le 16 juillet 1945, près d'Alamorgodo, à 400 km de Los Alamos. C'est un succès pour Oppenheimer et son équipe.

Robert Oppenheimer : responsable d'Hiroshima et Nagasaki ?

Après le succès de l'essai Trinity, les Américains décident d'utiliser la bombe atomique dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, pour forcer le Japon à capituler. Hiroshima et Nagasaki sont bombardées, le 6 et 9 août 1945, causant la mort de plus de 200 000 personnes, au grand regret d'Oppenheimer. En octobre 1945, il obtient un rendez-vous avec le président Truman pour dénoncer le sang qu'il avait sur les mains. Ce dernier, furieux, lui rappelle sa place dans la chaîne de commandement : "Ce n'est pas au physicien de se plaindre". Quelques mois après la fin de la guerre, Oppenheimer démissionne de son poste. En 1948, le scientifique déclare, lors d'une conférence : "Nous avons fabriqué une chose, une arme des plus terribles, qui a modifié brusquement et profondément la nature du monde. Nous avons créé une chose qui, selon toutes les normes du monde dans lequel nous avons grandi, est une mauvaise chose". A partir de 1949, l'URSS développe ses propres bombes atomiques. Robert Oppenheimer, alors directeur du Conseil consultatif général de la Commission de l'énergie atomique, plaide pour un contrôle international de l'énergie nucléaire. Dans les années 1950, il s'oppose au développement de la bombe H, une bombe plus destructrice encore que la bombe larguée sur Hiroshima. La loyauté du physicien est alors mise en doute. Au même moment, son aventure avec une militante communiste est dévoilée. Robert Oppenheimer, accusé de sympathiser avec les communistes, se voit retirer son accréditation de sécurité en 1954.

La vie privée de Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer s'est marié avec Katherine Puening Harrison, ou "Kitty", en 1940. Biologiste et botaniste, elle est également membre du parti communiste américain. Le couple a eu deux enfants, Peter et Katherine. Cependant, leur mariage est compliqué et Oppenheimer entretient plusieurs relations extraconjugales au cours de sa vie. Il a notamment eu une liaison avec une étudiante, Jean Tatlock, également membre du parti communiste américain. Oppenheimer est en conséquence accusé de s'être lié d'amitié avec les Soviétiques. Même si cette information est fausse, à l'époque du maccarthysme et de la guerre froide, la peur du communisme est la plus forte. Le scientifique est pourtant de gauche, mais n'a jamais adhéré au parti communiste, contrairement à ses proches. Finalement, celui qu'on qualifie de "père de la bombe atomique" s'est éteint le 18 février 1967, à la suite d'un cancer de la gorge. Robert Oppenheim était en effet un grand fumeur.