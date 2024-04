Cette ville de bord de mer n'a rien à envier à Venise, et elle se situe en France

Le vaste réseau de canaux et ponts de cette ville en font une "île singulière" qui rivalise avec le charme vénitien. Une bonne idée de week-end ?

La réputation de Venise n'est pas usurpée. Qui n'a pas succombé aux charmes de sa lagune ? Bâtie sur 118 îlots, la ville lacustre italienne envoûte et incarne l'idéal universel d'un paysage romantique. Semblant flotter sur les eaux, la Sérénissime a inspiré de nombreux artistes parmi lesquels Claude Monet, Auguste Renoir, Turner, Canaletto et bien d'autres... Et si on vous disait qu'en France, parmi la cinquantaine de cités traversée par des canaux, se trouve une ville considérée parmi les meilleurs "joyaux cachés" du sud de la France, et qui peut être vue comme l'une des "Petites Venise" les plus ensoleillées de l'Hexagone ?

Dans cette ville dans le sud-est de la France, il est aussi possible de se promener en gondole, de ponts en ponts. Cette ville portuaire est bordée d'un côté par une lagune d'eau salée et de l'autre par la mer. Comme la Venise italienne, une grande partie de la ville est jalonnée par un réseau de canaux reliant les deux plans d'eau et des excursions en bateau sont régulièrement proposées aux touristes pour découvrir la ville depuis l'eau. On la surnomme la "Venise du Languedoc"....

Le canal Royal à Sète. © FredP - stock.adobe.com

Vous avez deviné ? Il s'agit de la ville de Sète en région Occitanie, calée entre les rives de la mer Méditerranée et les berges de l'Étang de Thau, qui abrite une riche biodiversité comme le flamant rose, le héron, le sterne, l'échasse blanche ou encore, l'hippocampe moucheté. A bord d'une pittoresque barque à rames aux couleurs pastel, on part à la découverte de l'univers flottant de Sète et avec un peu de chance, on peut assister à la transformation de la ville en île, lorsque tous les ponts se lèvent en même temps !

La vue sur les berges bordées des façades colorées des maisons, restaurants, bars et boutiques d'artisans invite à la flânerie. En été, la "Venise languedocienne" voit ses eaux s'agiter par les célèbres joutes nautiques organisées par ses habitants à la fin du mois d'août, à l'occasion des fêtes de la Saint-Louis. Des milliers d'aficionados se rassemblent chaque année autour du Cadre Royal pour assister au spectacle des jouteurs qui tentent de se faire tomber dans l'eau quand les barques se croisent.

La ville de Sète n'a donc rien à envier à la Sérénissime et de nombreux artistes y ont trouvé leur refuge, de Paul Valéry à Georges Brassens, qui lui a même dédié un musée. Pas besoin de faire des kilomètres pour bénéficier des charmes de cette "petite Italie" dont les rues animées du quartier Haut de Sète sont marquées par l'héritage culturel des migrants italiens du XIXe siècle, avec des drapeaux vert, blanc, rouge flottant de-ci de-là depuis les balcons... Un autre petit air de Venise.