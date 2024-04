Dans cette ville, il est interdit de déposer sa pelouse tondue à la déchetterie - aucune exception

Si vous comptiez vous débarrasser de vos tontes de pelouse à la déchetterie, c'est maintenant interdit dans cette ville française, et aucune exception n'est faite.

Dans de nombreuses villes, la gestion des déchets verts, notamment les tontes de pelouse, est devenue un sujet de préoccupation majeure. Ces dernières représentent à elles seules 30 % des végétaux déposés en déchetterie. Il est difficile pour les collectivités de valoriser ces déchets, et cela a un coût de traitement important. Certaines municipalités adoptent donc des politiques strictes interdisant le dépôt des tontes de pelouse à la déchetterie, sans aucune exception.

C'est le cas par exemple à Rennes en Bretagne, ou depuis le 1er janvier 2024, vous ne pouvez plus déposer vos tontes de gazon dans les déchetteries de Rennes Métropole. Cela ne concerne que les tontes de gazon. Les tailles de haies et les branchages continueront d'être acceptées dans les déchèteries. D'autre part, il n'y aura plus de collectes de végétaux (tontes, tailles, feuilles mortes, etc.) à domicile sur le secteur intra-rocade de la ville.

Le but de cette décision est d'inciter les Rennais à valoriser ces déchets chez eux. Cette mesure s'explique pour deux raisons majeures. Rennes, comme de nombreuses autres villes, fait face à des défis croissants en matière de gestion des déchets. Les tontes de pelouse représentent une part significative de ces déchets, et leur élimination inappropriée peut entraîner des coûts élevés pour la collectivité, ainsi que des impacts environnementaux néfastes.

Rennes Métropole explique dans un communiqué que si les tontes sont considérées à tort comme des "déchets verts", les végétaux sont de formidables ressources pour nos jardins. En interdisant le dépôt des tontes de pelouse à la déchetterie, la municipalité cherche à encourager les résidents à adopter des pratiques de compostage domestique.

Le compostage des déchets verts à domicile permet non seulement de réduire la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement ou à l'incinération, mais aussi de produire un engrais naturel et bénéfique pour les sols. Garder ses tontes permet aussi d'économiser l'eau en réduisant la fréquence d'arrosage grâce au paillage réalisé par le broyage des végétaux du jardin.

Parmi les alternatives proposées aux Rennais, figurent le compostage domestique, ou bien tout simplement laisser le gazon coupé au sol, aussi appelé le "mulching". Cette technique qui peut paraître inesthétique et peu pratique pour certains a pourtant de nombreux avantages, notamment celui de rendre la pelouse plus verte et plus résistante à la sécheresse. En revanche, il peut être difficile de trouver des espaces de compostage, en particulier dans les zones urbaines où l'espace extérieur est limité.