Ces enseignes de supermarchés où vous pourrez bientôt payer moins cher

Suite aux rachats de différents supermarchés, les prix pourraient baisser dans de nombreuses enseignes. Voici celles qui sont concernées.

700 magasins ont déjà changé de main ou vont bientôt le faire. Intermarché, Auchan et Carrefour vont racheter des supermarchés d'autres enseignes, dont Casino notamment. Les magasins du groupe Schiever vont aussi se rallier à System U. Si cela peut sembler purement économique au premier abord, les consommateurs pourraient en réalité constater un impact direct lors de leurs courses.

Dans un post publié sur LinkedIn, Emily Mayer, directrice business insights chez Circana France, société mondiale d'études de marché, met en avant que ces rachats ou ralliements vont entrainer une évolution notable des prix. Ces derniers devraient être repositionnés en fonction du nouveau propriétaire. Un processus qui pourrait être à l'avantage du client, puisque les enseignes rachetées optaient pour des prix en moyenne plus élevés que leurs acquéreurs. Selon la spécialiste, ces transferts se traduiront donc "par des prix moins élevés". Le revers de la médaille pour les enseignes : "une perte de chiffre d'affaires estimée par Circana à -0,4% sur un an pour les produits de grande consommation".

400 magasins Casino sont concernés : ils vont être rachetés par Intermarché, Auchan et Carrefour. Casino optait en moyenne pour des prix 20% plus chers que ses concurrents. 175 Cora et Match vont aussi passer sous la propriété de Carrefour. Ce sont les régions Centre-Est et Sud-Est où les rachats sont les plus nombreux. C'est donc une bonne nouvelle pour les consommateurs français de ces régions qui verront les prix baisser dans de nombreux supermarchés environnants.

Les groupes investisseurs vont ainsi élargir leur réseau de vente. Ils peuvent se le permettre puisque leur chiffre d'affaires a été en hausse en 2023. Selon Circana toujours, avec l'inflation établie à 13% sur l'année, Carrefour a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10% (94,1 milliards d'euros), tout comme Intermarché atteignant 39 milliards d'euros et Auchan a aussi progressé, mais plus faiblement, avec +4%, lui offrant un CA de 32,3 milliards d'euros.

Ces enseignes font aussi partie des supermarchés les plus économiques, selon un classement établi par Statista à partir d'un suivi réalisé par Le Parisien et les données de l'UFC-Que Choisir en janvier 2024. Le palmarès place Intermarché en deuxième position avec un panier moyen de 77,78 euros. L'enseigne qui va racheter des magasins Casino devance de deux places Carrefour (panier moyen de 82,15 euros) et de trois places Auchan (panier moyen de 82,24 euros). C'est E.Leclerc qui arrive premier (panier moyen de 77,15 euros) et Super U troisième (panier moyen de 78,56 euros).