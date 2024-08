Cette plage vaut le coup d'œil cet été, c'est le paradis des photographes

On vous emmène dans une plage paradisiaque située en France, aux gros rochers aux formes originales surmontée d'un phare digne des plus belles cartes postales.

Il existe en France des petits coins de paradis qui nous donnent l'impression d'être au bout du monde. De gros rochers aux formes mystiques, des plages et des criques de sable fin, une eau turquoise et transparente... Non, nous ne sommes pas aux Seychelles, mais bel et bien sur la Côte des Légendes.

Bienvenue sur cette côte préservée du tourisme de masse. La Côte des Légendes dans le Finistère en Bretagne abrite une station balnéaire tranquille et familiale, faite de plages de sable blanc aux rochers aux formes pittoresques, laissant vagabonder l'imagination... Son phare entouré d'un amas de rochers, qui avoisine les 15 mètres sur la Pointe de Beg-Pol, est un bonheur pour les yeux, comme s'il avait été peint sur un tableau. Les passionnés de photo ne manqueront pas de faire de jolis clichés du phare de Pontsuval et du paysage environnant.

Le phare de Pontusval à Brignogan-Plages. © aterrom - stock.adobe.com

La plage, à taille humaine, se découvre à marée basse, pour découvrir ses blocs granitiques aux formes étranges, se baigner dans ses eaux translucides, ou pratiquer la pêche à pied à l'affût des crevettes, crabes, coques, bigorneaux et même des poissons plats. Les amateurs d'activités nautiques seront ravis : kayak, planche à voile, catamaran, char à voile ou encore plongée sous-marine sont tout autant de pratiques proposées par le centre nautique.

La baie n'a pas que cette plage magique à proposer. Le menhir christianisé de Men Marz (pierre du miracle) tient en équilibre sur le sol. Avec ses 8,50 mètres de hauteur et sa masse de 80 tonnes, il est l'un des plus grands du Finistère. La chapelle Pol, construite en granite et encadrée d'une croix, d'un superbe calvaire et d'une guérite qui servait de tour de guet, est un émerveillement de plus pour les photographes. Enfin, les marcheurs ont de quoi faire dans la réserve naturelle de Goulven, les dunes de Keremma et le GR 34 qui longe le sentier côtier. Vous en prendrez plein les yeux entre la côté découpée et ces beaux panoramas naturels.