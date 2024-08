Depuis ce village fantôme, les maisons accrochées à la falaise offrent une vue imprenable

Il existe un surprenant hameau troglodytique en France, digne d'un décor de cinéma.

Il existe des endroits où le temps semble s'être arrêté. Ces lieux abandonnés attirent les curieux à la recherche des fantômes du passé, les photographes désireux d'immortaliser l'abandon ou encore les amateurs de vieilles pierres. Et si on vous disait qu'il existe en France un hameau troglodytique abandonné digne d'un décor de la trilogie du Seigneur des Anneaux, haut perché sur des falaises ?

Direction Églazines en région Occitanie, un village fantôme, perché à plus de 140 mètres de hauteur, où les maisons de pierre se mêlent à la falaise. Un petit air de la Cité blanche de Minas Tirith, la capitale du Gondor dans le Seigneur des Anneaux, mais en format de poche ! Ce petit hameau troglodytique abandonné est accroché aux falaises du causse de Sauveterre, offrant une vue incroyable sur l'immensité des Gorges du Tarn et les falaises escarpées autour.

L'ascension à Églazines se fait par les corniches des gorges en suivant le balisage GR de Pays, de couleur rouge et blanche, au gré d'une randonnée de 16 kilomètres depuis le centre du village de Liaucous, en longeant le flanc de colline sous le Roc des Agudes. On commence par un passage dans la forêt, et on se retrouve rapidement agrippé à flanc de falaises, et c'est là que la magie opère : le vide en contrebas fait sensation et le panorama est majestueux. Si vous y êtes au coucher du soleil, l'atmosphère devient alors presque irréelle.

Comme tout village fantôme, Églazines a une histoire à raconter. 20 bonnes âmes y avaient bel et bien expérimenté la vie à flanc de colline à la fin du 19e siècle. En caressant ses maisons en ruines aux portes béantes et aux toits éventrés, on ne peut que s'imaginer la vie du hameau sans grande commodités, en parfaite symbiose avec la nature. Site d'une seigneurie du nom de Gladinas, il était le passage obligé entre le plateau et la vallée, et se parcourait à dos de mulets. Sur place, il est encore possible de côtoyer les majestueux vautours et les mouflons.

Prêts à vous laisser séduire par l'atmosphère envoutante de ce village figé ? Chaussez vos meilleures bottes de marche et laissez-vous guider par cette randonnée, à la découverte de ce hameau abandonné peu connu et rarement mentionné. Puis profitez du silence qui y règne, emprunt de nostalgie, en savourant l'une des plus belles vues que peut offrir l'Aveyron. Une ascension inoubliable.